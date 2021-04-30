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聯大2758號決議通過50週年　陸外交部：將在多領域舉辦紀念活動

第72屆聯合國大會總辯論在紐約舉行，外交部感謝15國友邦力挺台灣入聯合國。（圖／路透社）

▲第26屆聯合國大會通過2758號決議，由中華人民共和國取得「中國」代表權。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日正式啓動紀念恢復聯合國合法席位50週年系列活動，外交部發言人汪文斌表示，將在聯合國維和行動、經濟發展、社會人文、脫貧減貧、生態環境等領域舉辦系列活動。據悉，中國大陸已於27日在聯合國推動成立維和人員安全之友小組並擔任主席。陸國防部維和事務中心與聯合國和平行動部昨（29）日也共同舉辦了線上維和經驗交流會。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，1971年聯大通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位，「這是具有重大歷史意義的事件，也標誌著聯合國真正成為最具有普遍性和代表性的國際組織。」

汪文斌提到，50年來，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，不斷為聯合國的崇高事業添磚加瓦，作出積極貢獻。

汪文斌強調，在新的歷史起點上，中國將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護聯合國的權威和地位，維護聯合國在國際事務中的核心作用，深化同聯合國系統及世界各國的合作，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

▲▼聯合國大會大樓與世界國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國大會。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國大會2758號決議文為關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，大會最終以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果通過表決。決議案通過後，中華人民共和國取代中華民國在聯合國擁有的中國代表權及安全理事會常任理事國的席位。

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