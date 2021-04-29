拜登稱美中競爭為「民主vs專制」　陸外交部：民主是人類共同價值

▲美國總統拜登（Joe Biden）發表上任後首個國會演說。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）近日表示，美國將和中國及其他國家競爭以贏得21世紀，美中之間為民主和專制的競爭，但不會尋求和中國的衝突。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，希望美國對中國不要有酸葡萄心理，民主並非某個國家的專利品，打著民主旗號黨同伐異，是對民主價值的褻瀆和操弄。

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌表示，民主是全人類共同價值，而不是某個國家的專利產品，一個國家的民主政治應當也只能由這一國家的人民由自身實際出發來制定，強迫別人接受自己的制度，或試圖打著民主旗號號令天下、黨同伐異，都是對民主價值的褻瀆和操弄，這只會製造分裂，加劇緊張。

汪文斌提到，合作應該是中美關係的主流，「中美在一些領域存在競爭也是正常的，但這種競爭應該是你爭我趕的田徑賽，而不是你死我活的決鬥賽。雙方應該在競爭中提升自我、超越自我，而不是給對方使絆子、下套子，搞惡性競爭。」

▲中美關係仍持續以對抗競爭為主軸。（圖／CFP）

汪文斌強調，近年來美國一再破壞國際規定，違反公平競爭的市場原則，將經貿、科技等問題政治意識形態化，濫用國家力量，打擊中國和其他國家的發展，「中國致力於讓老百姓過上幸福日子，美方一些人言必稱中國，說到底是冷戰思維和意識形態偏見在作祟，是缺乏自信的表現，希望美國對中國不要有酸葡萄心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。」