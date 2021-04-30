《做工的人》林立青台南演講　鼓勵民眾培養難以取代的專業

▲作家林立青，應勞動部雲嘉南分署邀請至國立台南生活美學館演講，與聽眾分享自己的人生經歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動節前夕，《做工的人》作者林立青，應勞動部雲嘉南分署邀請至國立台南生活美學館演講，與聽眾分享自己的人生經歷，也暢談這些年在工地看見基層勞動的真實人生，現場湧入超過200位民眾聆聽，氣氛熱絡，他鼓勵民眾不要小看自己，找出自己的天賦，努力去培養專業，身上的光總會有人看見。

從監工到暢銷作家，林立青2017年出版了《做工的人》一書，在台灣賣了超過7萬本，裡頭非典型小人物的故事讓大眾看見底層勞工的心聲與專業，後來這本書還被翻拍成電視影集，引發不少社會關注，林立青說，基層勞動者的專業與價值不應該被社會漠視，留下故事記錄，只希望能喚起社會注意力，讓底層有被改變的機會。

林立青講座以「職出人生逆轉勝－看見基層勞動專業」為題，為參與民眾分享了包括粗工、學徒、半技工（半桶）、師傅、專業領班（工頭）、包商等工地技術勞工的養成過程、所需能力與待遇。他說，專業是天賦，或長時間訓練累積而成，多數人不了解工地工程的專業，也看不到專業師傅數十年累積的經驗，但他們擁有的技術不是一般人可輕易取代，他期許社會能正視不同工作的價值，不要只看學歷與薪資。

另林立青也以出書時攝影師要到工地取鏡為例，一開始原本師傅們都不以為意，甚至十分隨興，可是到了拍攝後期，師傅的態度越來越正經，甚至配戴安全帽與各項專業裝備入鏡。林立青說，當一份工作被尊重，它會產生不一樣的變化，透過相互尊重，每個人會更自覺，進而發展成更動人的面貌，這也是讓社會能改變的方法。

林立青最後鼓勵民眾，要先能養活自己，再來找出自己的天賦去培養專業、積累實力，加值薪資提高收入，同時可以用拍照或文字記錄自己的能力與表現，並適時給別人知道，另也要持續學習新知與自身的專業相結合，並經營社團和群組，建立人脈，就能交出自己的代表作，讓別人看見自己身上的光。

雲嘉南分署技正楊慶元也出席聆聽講座，他表示為讓民眾對職場有不一樣的視野與價值觀，分署持續邀請各行業頂尖達人分享職場經驗，同時也陪伴民眾做好就業服務，各就業中心都有提供職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等一條龍服務，歡迎民眾運用。

維持30分鐘強勁吸力

