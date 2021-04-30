台南北門發生1死1重傷死亡車禍　學甲警籲注意號誌勿搶快！

▲台南北門區台17線與台84線交流道路口處，4月29日發生一件死亡車禍，造自小客車被機車撞翻，女乘客傷重不治，機車騎士重傷送醫仍在救治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南北門區台17線與台84線交流道路口處，4月29日發生一件死亡車禍，造自小客車被機車撞翻，女乘客傷重不治，機車騎士重傷送醫仍在救治中，學甲分局分局長翁誌宏提醒駕駛朋友，行經路口時除要減速慢行，務必要注意號誌時向，遵照號誌指示行駛，切勿搶快！

4月29日晚上8時51分許，楊姓駕駛人駕自小客車，車內乘載1名越南籍女性友人，2人均有繫安全帶，在台17線道由北向南欲左轉84線向東行，至肇事路口時，未依照左轉保護指示方向號誌先行左轉，適B車22歲吳姓駕駛人，騎機車由台17線道南向北直行，未注意前方路況，致側撞到楊男車子右側乘客座，造成自小客車翻覆，3人均由救護車送至醫院救治。

其中楊男車內女乘客因傷重於29日深夜10時21分許宣告不幸死亡，另楊男輕傷，經包紥後己無大礙，騎機車吳男因傷勢嚴重，仍於醫院救治中，雙方經醫院抽血檢測及實施吹氣酒測值均為0mg/L。

學甲分局在獲報後馬上派遣警力前往處理並疏導，最短的時間內處理完畢，交通恢復正常，相關肇事責任留待後續調查釐清。

學甲分局分局長翁誌宏提醒駕駛朋友，行經路口時除了要減速慢行，務必要注意號誌時向，遵照號誌指示行駛，有箭頭指向的綠燈，依箭頭指示方向通行，要有左轉箭頭綠燈，才能左轉，希望駕駛人確實遵守交通規則，並牢記路口「慢、看、停」，希望每位用路人都行車平安。

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