移工為養4子女來台　疫情迫淪「黑工」不敢就醫亡...警送最後一程

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，將各界捐款交給「阿和」在台胞弟，並由胞弟將哥哥的骨灰帶回家鄉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名越南籍移工「阿和」為一家老小來台工作賺錢，惟因疫情影響收入而「失聯」四處打工賺更多的錢，經警方查獲時已肝癌未期，移民署南區事務大隊台南市專勤隊極力奔走，要讓他早日回家團圓，惟來不及搭機返國就身亡，台南專勤隊除募款為他辦理後事，並將善款轉交其胞弟帶回給其家人，慰他在天之靈。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，2021年1月間接獲善化聖家天主堂求助，1名越南籍失聯移工「阿和」遭警方查獲，因身體狀況不佳，辦理具保後轉往天主堂休養，後因嚴重腹痛送醫治療，經診斷已肝癌末期，為了讓「阿和」能儘快返鄉與家人團聚，專勤隊人員立即以專案方式幫「阿和」申請包機機位；未料「阿和」於等待期間病情急轉直下，緊急送醫仍宣告不治。

得知此不幸消息，專勤隊人員與善化聖家天主堂修女主動發起募捐，並積極尋找社會資源，與善化區公所、成大醫院、慈濟慈善基金會台南分會、各界移工及新住民團體等，共同出錢出力協助辦理治喪事宜。

據瞭解，「阿和」家中尚有4名年幼子女需照顧，最小的僅9個月大，原本的工作因為疫情關係減量，無法多賺加班費，所以選擇失聯，以四處打工賺取更多薪資，即使身體不適，也因失聯的身分不敢就醫，導致病情惡化，又礙於新冠肺炎疫情期間，飛往越南航班減少，台南市專勤隊積極協調越南駐台北經濟文化辦事處，以專案方式幫「阿和」申請包機機位，並由善化聖家天主堂修女妥為照顧，未料仍來不及讓「阿和」搭上返國航班返家團圓，他就撒手人寰。

專勤隊人員最後於4月24日將各界捐款交給「阿和」在台胞弟，並由胞弟將哥哥的骨灰帶回家鄉，其胞弟收到善款時，眼眶泛淚，表示哥哥來台賺錢都是為了照顧一家老小，重病之際仍心繫家人，想見妻兒一面，令人聞之鼻酸。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，專勤隊執法同時，秉持法裡容情的人性關懷，提供協助，理解外籍移工離鄉背景、隻身遠渡重洋來台工作的辛苦，呼籲外籍移工辛苦工作之餘，切勿忽視自身健康與安全，保有合法居留身分，才能擁有健保醫療資源，有好的身體才能持續工作賺錢。移民署也將持續執行查處行動，維護我國社會秩序，保障國人合法就業權利。

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