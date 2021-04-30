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動員救援分秒必爭 台南市消防局國際人道救援動員集結測試

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為投入國際救難舞台，遇有國際間重大災害發生時，派遣搜救隊伍支援國際搜救工作，台南市消防局已爭取加入搜救隊執行國際人道救援任務輪值作業，按月輪值待命出勤執行國際人道救援任務，台南市消防局特種搜救隊輪值2021年4月份國際人道救援工作。

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市為2021年4月份國際人道救援任務輪值第1梯次之縣市，為驗證消防局整備情形，於4月30日辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這案集結測試模擬國外發生強震災害，消防局接獲國際人道救援任務，動員大橋特搜分隊全體成員，以手機簡訊發送出勤任務、報到地點、時間等訊息，特搜成員收到後立即回報，並備妥個人及團體救援裝備於規定時間內前往指定地點報到，依序完成各項動員集結程序：報到、個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查、裝備秤重及整備、行前簡報等程序，於最短的時間完成各項整備工作並出勤。

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防局已擴編增加2支任務編制特種搜救隊伍，並且均接受嚴格之專業訓練，亦與醫療救援隊（成大、奇美及安南醫院）、台南市土木技師公會、台南市結構技師公會等簽署特搜隊跨域專業整合合作備忘錄（MOU），救援能量涵蓋全台南。

▲為驗證台南市消防局整備情形，特辦理國際人道救援動員集結測試，由內政部消防署針對各項動員集結內容進行檢視及督導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，本局仍持續編列預算充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力，亦朝聯合國國際救援隊伍能力分級測評之重型救援隊標準為目標邁進，當發生重大災情時均可趕赴救援。

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