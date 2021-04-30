台南賓士闖紅燈釀禍！廂型車被撞「轉3圈翻覆」　2傷送醫搶救

台南市安平區華平路與慶平路路口，30日上午6時19分許，發生自小客車撞翻廂型車，造成63歲黃姓男子等2人受傷送醫，幸無大礙，雙方駕駛人酒測值為0，目前肇事原因及相關責任正由市警四分局警方調查處理中。

記者林悅／台南報導

台南市安平區華平路與慶平路路口，30日上午6時19分許，發生自小客車撞翻廂型車，造成63歲黃姓男子等2人受傷送醫，幸無大礙，雙方駕駛人酒測值為0，目前肇事原因及相關責任正由市警四分局警方調查處理中。

市警四分局指出，經查71歲陳姓男子，於30日上午6時19分許，駕駛自小客車沿華平路北往南行駛，與63歲黃姓男子所駕，附載1名56歲女子，沿慶平路由東往西的廂型車，在路口疑因自小客車闖紅燈，兩車發生碰撞，廂型車被強大撞擊力，撞轉3圈翻車，造成黃男2人受傷送醫。

台南市警四分局據報派員前往現場勘查測繪蒐證，雙方駕駛人經酒測值皆為0.00MG/L，黃男等2人受傷送醫就治後已返家，所幸均為輕傷。肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

四分局長甘炎民呼籲民眾，馬路如虎口，開車行經路口，應有預防性駕駛的觀念，無論號誌為何，均應保持警覺，減速慢行；開車勿搶快，「安全」才是最快的道路。

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