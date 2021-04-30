台南果乾節熱鬧登場　黃偉哲至台中大遠百推廣優質台南果乾吸引民眾選購

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清，攜手台南在地農民及果乾業者，在台中大遠百12樓活動區，台南果乾節「果乾食嗑」揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南第1屆果乾節系列活動4月盛大登場，果乾熱潮襲捲台中，市長黃偉哲30日偕同農業局長謝耀清，攜手台南在地農民及果乾業者，在台中大遠百12樓活動區，為4月30日至5月2日的台南果乾節「果乾食嗑」揭開序幕，期間消費滿500元即可玩搖獎機兌換限量好禮。

黃偉哲市長表示，藉由舉辦果乾節系列活動希望能暢通水果加工品通路，並提高水果附加價值，歡迎消費者一同開心分享美味的台南果乾。

黃偉哲市長表示，很高興能來到全台灣消費力最厲害的台中，行銷最優質美味且具健康概念的台南果乾，尤其不怕貨比貨只怕不識貨，大家都知道台南的鮮果很好吃，但是有特定的產季，而果乾一年四季都吃得到，所以不管是最優質的鳳梨鮮果，或是最優質的台南果乾，我們通通一次要介紹給台中的好朋友，相信農友們、果乾業者、消費者及通路業者都會滿載而歸、皆大歡喜。

農業局指出，台南果乾節共邀請7家果乾業者新鮮直送台南最優質水果製成的果乾與台中的消費者分享，包括鳳梨、情人果、芒果、芭樂、柚子、火龍果、哈密瓜、蕃茄、橘子、龍眼等，果乾百變，不僅可單吃，入菜甜點、料理和果茶也是一絕，是主角也是最佳配角。今日活動中，市長黃偉哲親自參與製做果乾沙拉、果乾風味茶，並現場與民眾分享哈密瓜，歡迎大家輕鬆成為專業的果乾食客。

農業局長謝耀清表示，台南的地理環境適合農作，盛產風味絕佳的水果，如金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、愛文芒果、文旦柚、白柚、龍眼等，農業局全力輔導在地農特產品從果品的無農藥殘留、產銷履歷，再到初級加工場、HACCP及ISO22000等認證，期盼台南成為安心享用農特產品的城市，更特別以傳統工序烘焙出台南對於美味的堅持。

果乾節系列活動除了果乾食材交流媒合會外，也將在6月辦理果乾食品創意比賽，屆時會邀請美食專家品嚐並頒發獎項，歡迎各甜點店、食品業者、烘焙業者、飯店業者、飲料店等都來參與。

台南市政府自即日起至5月7日也在「農村好物網」設立台南果乾節購物專區（https://www.swcbshop.com/），將優質的果乾商品集中推出優惠促銷活動，市長黃偉哲歡迎民眾上網選購，更邀請民眾到台南旅遊，將美味果乾、各式伴手禮帶回家。

30日「果乾食嗑」活動，包括農業局長謝耀清、台中大遠百店長藍卓成、山頂壯圓負責人陳昀鎂、關芯園負責人李佩娟、旭陽農產經理石惠萍、春日小鋪負責人游淑綿、麻豆勇伯代表李佳原（百大青農）、育健幸褔農場代表胡育健（百大青農）、蜜旺果鋪代表曾寶慧等到場共襄盛舉。

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