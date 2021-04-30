境外污染物襲台！西半部空品亮橘燈　北部下風處恐「紅害」

▲環保署表示，大陸沿海地區臭氧小時濃度約80~100ppb，因台灣今吹偏西南風，可能挾帶境外污染影響台灣，北部位於下風處短時間恐達「紅害」等級。（圖／翻攝空氣品質監測網）

記者崔至雲／台北報導

環保署指出，今（30日）環境風場為偏西風至西南風，清晨中南部地區風速較弱，局部區域有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，但北部下風處短時間可能達紅色警示等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，30日環境風場為偏西風至西南風，可能挾帶境外污染影響台灣，境外污染影響程度需視上游空氣污染物累積濃度而定；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜間西半部地區擴散條件稍差，污染物較易累積；中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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此外，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部位於下風處短時間可能達紅色警示等級。

未來一週空氣狀況，環保署指出，30日至5月1日環境場風速弱，2至3日環境風場逐漸轉偏東風，西半部地區擴散條件稍轉差，有利污染物累積；4至5日南風增強，迎風面南部地區擴散條件佳，北部地區位在下風處，稍有污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

