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湖南驚爆網路全面癱瘓！瘋傳遭「境外黑客攻擊」　官方回應了

▲▼中國電信：5G已覆蓋大陸所有地級以上城市。（圖／CFP）

▲中國電信湖南片區網絡全面癱瘓。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南有網友周日（13日）下午4時多發帖表示，當地中國電信網路出現斷網、4G和WiFi均無法使用、無法打電話等情況。隨後，一張截圖瘋傳，「接電信通知：整個湖南省，電信，聯通，移動的固網全部間斷癱瘓。電信給出的答復是境外黑客DDOS洪水攻擊」其後，有湖南電信工作人員表示，上述截圖內容屬實。

綜合陸媒報導，不過，湖南省通信管理部門最終通報表示，「經初步調查，4月13日16時02分至16時13分，因湖南長沙傳輸光纜故障，163網湖南互聯網出口出現擁塞，不是網路攻擊。」

此前，網傳截圖顯示，「接電信通知，整個湖南省三間電訊商的固網全部間斷癱瘓。電信給出的答復是境外黑客DDOS洪水攻擊，總出口和入口堵塞導致。黑客可能還會持續攻擊，電信正在努力解決，恢復穩定可能需要時間，請大家耐心等待。」

湖南電信一名維修工作人員表示，目前系統正在進行升級，過段時間就會恢復正常，而網上流傳的通知確是由公司發布，內容屬實。

截至當天下午5時10分，湖南電信客服電話語音提示稱，「之前突發網路故障，現已恢復，您可重啟設備後使用，敬請諒解。」電信人工客服則表示，故障是發生在湖南片區網路系統維護過程中，導致寬頻和手機網路無法使用，但不到15分鐘後，系統就逐步恢復。

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