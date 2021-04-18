最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

▲環保署空品測站。（圖／翻攝空氣品質監測網）



記者許展溢／台北報導

大陸沙塵暴昨晚登陸台灣，讓整個北台灣淪陷，環保署指出，昨晚間起東北季風挾帶境外汙染物影響台灣空氣品質，依最新監測資料，雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，北部空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級，截至目前有44個空品測站亮起橘、紅色對過敏族群及全民都有害的警示。

環保署說明，今天環境風場為東北風，境外汙染持續影響台灣空氣品質，預計午後空氣汙染物隨著東北季風由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區空氣品質多以橘色提醒等級為主；西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級；北部空品區及金門、澎湖地區為「紅色警示」等級。

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環保署表示，明（19日）環境風場為東北風，北部位於迎風面擴散條件良好；中南部位於下風處，擴散條件稍差，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

20日環境風場為東北風，北部位於迎風面擴散條件良好；中南部位於下風處，擴散條件稍差，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

