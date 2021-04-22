嚇人！西半部空氣爆髒　竹苗以南幾乎一片「紅色警示」

▲環保署表示，竹苗以南地區位於背風面，且清晨及夜間風速較弱，汙染物較易累積。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

受颱風外圍環流影響，環保署今（22日）指出，環境風場主要為偏東風，北部、東半部位於迎風面，擴散條件佳，但竹苗以南地區位於背風側，擴散條件稍差，根據全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報圖顯示，今日竹苗以南幾乎全是一片對全民身體健康有害的紅色警示。

環保署說明，今受颱風外圍環流影響，環境風場主要為偏東風，北部、東半部地區位於迎風面擴散條件佳，竹苗近海清晨至上午出現背風渦旋，竹苗以南地區位於背風面，且清晨及夜間風速較弱，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；金門及馬祖地區易有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部及高屏空品區為「紅色警示」等級。



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環保署指出，明（23日）起颱風東移遠離，環境風場逐漸轉為東北風，凌晨至上午期間，西半部風速偏弱，擴散條件較差；午後風速增強並轉為東北風，竹苗以北地區擴散條件轉佳，下風處中南部地區仍易累積汙染物，局部地區易有霧影響能見度，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

▲全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報圖顯示，竹苗以南一片紅色警示。（圖／翻攝空氣品質監測網）



環保署表示，24日環境風場為偏東北風，中部以北地區擴散條件較佳，但南部地區位在下風處，還是容易累積汙染物，局部地區易有霧影響能見度。宜蘭、花東、北部空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外，環保署提醒目前中部、高屏地區、嘉義、斗六地區，敏感族群都應減少在戶外劇烈活動，因現在已亮起對敏感族群有害的「橘色提醒」。

環保署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。