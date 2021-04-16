沙塵暴再襲台！鄭明典：近10年來少見　中南部空品「橘警」

▲中國華北又來沙塵暴。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸北方又掀起沙塵暴！環保署提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、竹山地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，華北又來沙塵暴，現在衛星很容易辨識沙塵暴，今年很多次了，近10年來少見！

環保署指出，今（16日）東北季風稍減弱，北部地區擴散條件良好，空氣品質普遍佳；下風處中南部地區污染物稍易累積，午後易受光化作用影響致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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▲今日空品狀況。（圖／翻攝空氣品質監測網）

關於明日空品，環保署說明，17日東北季風稍增強，午後東北風可能挾帶境外污染移入影響臺灣，其影響程度尚須視雨勢及上游地區污染累積情況而定；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度升高。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提到，周日環境風場仍為東北風，迎風面北部地區擴散條件良好，下風處中南部地區污染物較易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。