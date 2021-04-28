泰國浪漫度假！29歲妻「肋骨折斷」冤死泳池　尪買1.5億保險露餡

▲全家合照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

天津一人夫張軼凡為騙取巨額保險金，於2018年10月在泰國普吉島殺害妻子小潔（化名），並偽裝成妻子意外溺亡。他的詭計被識穿後，遭到警方拘捕，2019年12月被泰國法院以故意殺人罪判處無期徒刑。日前，泰國中級法院經過審理後，改判兇手死刑。

張軼凡平時偽造「暖男」，營造出和妻子小潔「恩愛」的形象，沒想到卻為了天價保險金，在泰國狠心溺死老婆。根據泰國警方調查，小潔的屍體多處受創，右肋有大片淤青，多個手指指甲被折斷。死者爸爸曾受訪稱，「張軼凡在泰國一見到我就下跪磕頭，求我們饒了他。」

▲29歲人妻慘死泰國。（圖／翻攝自微博）

2018年10月，29歲的天津女子小潔在泰國某酒店泳池中被發現死亡，與其同行的丈夫張軼凡被泰國警方認定為嫌犯。據悉，案發前數月，張軼凡曾陸續為妻子購入總保額逾3千萬元人民幣（約新台幣1.2億元）的保險，受益人都是自己。

同年12月，天津警方對張軼凡涉嫌保險詐騙立案偵查。據天津警方的一份口供顯示，張軼凡在2018年1月起，曾先後多次在網路直播平台上，打賞2名女主播合共40多萬元（人民幣，下同）。

這起跨國殺人案件從案發至今歷時2年有餘，歷經多次庭審。在首次庭審中，張軼凡通過律師向法官表示，他承認殺人，但否認蓄意謀殺，並辯稱自己是「激情殺人」。

▲丈夫詐保殺妻。（圖／翻攝自微博）

在2019年9月3日的庭審中，張軼凡又全盤否認泰國及中國警方採集的各項證據，推翻了自己的口供改稱，「自己只是傷害了妻子，不是直接殺害了她。」針對天津警方向法庭提交的保單證據，張軼凡同樣辯稱，「不清楚」、「不認得」或「文件不知真假」，拒絕認罪。

在2019年12月一審宣判無期徒刑後，被害人家屬表示不滿意，並提出上訴。死者家屬代理律師助理章紅媛透露，法官認為，張軼凡在前期警方調查中承認殺人，因此由死刑改判為無期徒刑。死者父親當時表示，對無期的判決結果不滿意，「但是在泰國算是最高的。」

據《北京青年報》27日報導，泰國中級法院經過審理，不同意初級法院給予被告減刑的判決，同意受害人家屬代表律師上訴請求，不予被告減刑，改判被告死刑。