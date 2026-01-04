美軍直接蓋一棟「1比1複製」馬杜洛密室！　反覆演練突襲行動

▲美軍為了此次逮捕行動，完美複製了馬杜洛的安全密室，並反覆演練突襲行動。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

川普3日透過Truth Social平台投下震撼彈宣布，美國已成功執行一項極機密任務，將委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子逮捕歸案。而為了執行這項代號「絕對決心行動」的軍事任務，美國不但派出精銳部隊，甚至還打造了一座馬杜洛「安全密室」的完整複製品，反覆演練突襲戰術。

根據《路透社》報導，知情人士透露，這場堪稱近年來美國最複雜的軍事行動，實際上已籌備數月之久。精銳的美軍三角洲部隊事前重現了馬杜洛安全密室，直接蓋了一座複製品，並且反覆演練如何攻入馬杜洛的官邸。

美國中情局自2025年8月起便部署小組人員深入當地，掌握馬杜洛的作息模式，甚至在其身邊安插內應，隨時回報動向。

聯合參謀長主席凱恩將軍透露，川普4天前批准了此次行動，但軍方建議等待更佳的天候條件。川普在美東時間2日晚間10時46分於佛州海湖莊園下達最終執行令，並與幕僚透過即時影像見證整個過程。

五角大廈為此次行動在加勒比海地區集結龐大軍力，包括一艘航空母艦、11艘軍艦及十多架F-35戰機，總計超過1萬5000名軍人參與。川普高級顧問米勒、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）組成核心團隊，數月來幾乎每日開會協調。

美軍2日深夜至3日凌晨，從西半球20個基地出動超過150架戰機，包括F-35、F-22戰機及B-1轟炸機，對卡拉卡斯及周邊目標實施精準打擊，摧毀防空系統。

美東時間3日凌晨1時，全副武裝的美軍特種部隊抵達馬杜洛位於卡拉卡斯市中心的據點，甚至攜帶噴燈以備切割鋼門之需。儘管遭遇激烈抵抗，其中一架直升機中彈但仍能飛行，部隊最終成功突破這座「堅固堡壘」。

川普接受福斯新聞訪問時表示，「他們就這樣衝進去，突破了那些根本無法突破的地方，那些專為防範此事而設的鋼門，幾秒鐘內就被攻破。」當美軍衝入安全屋時，馬杜洛試圖逃往密室但來不及關門，最終與妻子一同投降。