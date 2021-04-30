新竹老時尚正夯！　爺奶開心上伸展台「大方秀一口自信白牙」



▲新竹市府29日舉辦「爺奶大改造時尚走秀」，邀請長輩走上伸展台，自信露齒走秀，展現假牙為人生帶來的全新改變。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

露齒笑的你最美！新竹市推動老人全口活動假牙免費補助政策，補助金額全台最高、可達6萬元，滿6周年來嘉惠2510位長輩。曾經無法好好吃飯、不敢出門和人聊天、害怕大笑的長輩們分享，假牙讓他們的人生重新開始，開啟「第二人生」。新竹市府29日舉辦「爺奶大改造時尚走秀」，邀請長輩走上伸展台，自信露齒走秀，展現假牙為人生帶來的全新改變。



今晚共七位因假牙重生的長輩上台走秀，郭淑珠、彭芹妹、房良妹、溫平克、馮玉里、吳秀戀、胡錦銓，新竹市衛生局指出，本次特別籌辦「2021 The Show爺奶大改造」走秀，與在地設計師、美髮團隊包括勞動部衣啟飛翔創客基地、Stars Hair、仙宮、麻麻沙龍攜手，為長輩設計造型，從妝髮、服裝都大改造，爺奶還自己拿出衣櫃壓箱寶裝扮上台，在伸展台展現自信笑容。

▲▼爺奶們開朗自信的笑容，讓人有一種青春不老，有你正好的感受。





衛生局表示，市府與牙醫師公會自104年4月以來，規劃「老人全口活動假牙免費補助」，歷經4次條件放寬，現只要在108年1月1日前，設籍本市的65歲以上長者（符合新竹市安老津貼給付標準者）及55歲以上原住民（符合國民年金條件），其上下顎自然齒在6顆（含）以下，就可申請補助，還提供「1年免費保固及調整」，協助長輩將假牙調整到最合適的位置，服務更多有需要的人。



市府本次也邀請知名網紅「時尚老人」林經甫與談，他70歲才開始走秀人生，就登上紐約時裝週、台北時裝週的伸展台。林經甫是日本醫學博士、任醫師40個年頭，他說，走秀的好姿態、姿勢，是要鼓勵長輩以自信活出新人生，達到「成功老化」，提前預防排斥社交、封閉自我甚至臥床等老年症候群的發生。

▲▼爺奶們走上舞台，嶄露自信的「開口笑」。

時尚老人林經甫說，牙齒對一個人很重要，裝上假牙後的長輩，照鏡子時對視覺和嗅覺都會有影響，這兩個感官也會獲得享受，甚至從聽覺上也會不一樣，因為朋友會告訴你變漂亮了，從五感裡發現自己的改變，他也鼓勵大家保養自己的身體和牙齒，除了營養外，還有享受生活的感覺。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文說，為了服務更多有需要的長輩，公會以優於市面活動假牙的價格執行市府補助案，這6年來與市府攜手努力，目的就是希望以公益服務方式，讓更多長輩做出好看又好用的假牙，為人生帶來全新改變，為把關品質，每周公會都召開審查小組會議，從材質到配件都經過詳細討論。

藍鴻文說，印象深刻的是有一對母子，後來全口假牙做好後，只有兒子來領取，原來媽媽已經離開人世，但兒子還是來把假牙帶回去，醫師也因此沒有收取任何費用，兒子日後帶回一張捐款證明，循環這樣的善意，讓他非常感動。

▲▼透過設計師巧手，奶奶們看起來不只減齡30歲，或俏皮或優雅，在在展現了各種不同的「青春老時尚」。

假牙補助受惠的78歲的彭芹妹奶奶今也時尚登場，還找來親友加油團助陣，裝了假牙之後，吃東西比較有味道，可以享受咀嚼的滋味，之前沒有裝，吃東西都用吞的，也因此腸胃比較不好，經常要吃胃散或胃藥，「現在都不用了，想吃什麼都可以！」

彭芹妹奶奶也笑說，許多朋友都說她的牙齒很漂亮，她也都會跟她們說「這是政府幫我做的！」洪奶奶說，這次裝上假牙就像住進新房子，原本的舊了壞了不安全了，現在全部都是新的，不只漂亮生活也更方便。



77歲的溫平克爺爺也分享，以前牙齒掉到剩4、5顆，講話經常漏風，也不太敢笑，能吃的東西不多，還經常因為沒有把食物咬碎就吃下去，消化不好、營養也不夠均衡，還會有口氣味道不好的問題，都要用漱口水保持口腔清新。

但裝了假牙之後，「想吃什麼都吃！」溫平克爺爺說，現在的他不再忌口，喜歡的芭樂、火龍果、香蕉都會吃，整個人也變得更自信，和朋友出去都能自在地聊天大笑，「牙齒很漂亮看不出來是假的！」溫爺爺笑說。

衛生局楊清媚代理局長表示，新竹市提供「長者免費裝置全口活動假牙」的合約醫療院所共46家。為讓長者吃得更健康，更結合三區衛生所營養門診的專業營養師，提供客製化飲食教育。申請假牙補助的長者，將發放「恁的營養阮來顧」小卡，至營養門診完成衛教後，還可獲得假牙保養組1份，限量300份，期望每位長者都能擁有一口好牙，享有口福。民眾若有相關假牙裝置問題，歡迎至衛生局網站(https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp)查詢。

►買一送四超划算「dyson無線吸塵器」 特價9799元

►2貴婦擲千萬購竹北「最貴豪宅」 巨大鬼錘聲撞整夜怒求償



►新竹「善人」幫籌錢葬父 募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿



►冒名下單「貨到再騙遭盜刷」拒付款 清大女博士生得手3次下場曝



►新竹男幫妻整理手機照片「綠光罩頂」 怒求償200萬！小王判免賠