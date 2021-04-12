「Yes！艋舺購衣趣」春季換裝限時特惠　藝人張棋惠示範多款時尚穿搭

▲藝人張棋惠以艋舺商圈店家服飾示範五種春季穿搭。



圖、文／經濟部中小企業處提供

經濟部中小企業處與台北市艋舺服飾商圈聯合舉辦「Yes！艋舺購衣趣」活動，自4月10日起至4月18日，為期9天多款服飾限時特惠中，更有滿千送百、滿兩千送時尚果凍包，和限時獨家優惠專區等好康活動。

艋舺商圈位於台北萬華大理街，由於鄰近萬華火車站及龍山寺捷運站，交通往來交易方便，因此成為台北市歷史悠久且大規模的成衣市集，可以說是台北的「韓國東大門」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志表示，「Yes!艋舺購衣趣」活動，不僅有艋舺服飾店家們力推破天荒大特價的商品之外，4月10日當天更有50元銅板價的多滲透智能衣和棉柔內衣限時特賣活動，歡迎民眾周末蒞臨艋舺服飾商圈一起搶好康、換新裝！

為了展現艋舺服飾商圈的時尚新風貌，更於4月10日活動中，邀請時尚達人－張棋惠，以艋舺服飾商圈的服飾示範「優雅OL風」、「春季野餐民族風」、「時尚運動風」、「小香約會風」、「山系文青風」的時尚穿搭技巧。

台北艋舺商圈「Yes!艋舺購衣趣」活動自4月10日起至4月18日，詳細活動資訊請洽「台北市艋舺服飾商圈」臉書粉絲專頁。

地點：台北艋舺服飾商圈（捷運龍山寺站一號出口旁）

活動內容：

第一重：滿千送百活動

第二重：滿２千再送時尚螢光果凍包！

第三重：艋舺商圈將近50家店，聯合推出獨家優惠專區，多款服飾百元起