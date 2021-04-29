提前歡度母親節　台南市府會共邀看表演

▲台南市政府與議會4月30日到5月2日，週五至週日一連3天晚上在議會廣場舉辦「溫馨5月情─台南有愛，議起共享」系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節將至，不知道要帶媽媽去哪裡而煩惱嗎？台南市政府與議會4月30日到5月2日，週五至週日一連3天晚上在議會廣場舉辦「溫馨5月情─台南有愛，議起共享」系列活動，有時尚秀、管樂團及曼陀林樂團表演，是闔家提前歡度母親節的好去處。

台南市議會郭信良議長表示，4 月30日到5月2日，每晚7時起，議會廣場已經準備好，將一一呈現充滿活力、溫馨、有魅力的表演，而且還包含有獎徵答活動，要讓市民朋友在陶醉於藝術展演的同時，也能有參與感，誠摯邀請大家攜老扶幼一起來參加。

「台南有愛議起共享」系列活動4月30日由崑山科技大學師生帶來「吾愛．無礙」時尚秀，並結合嘻哈社、歌弦社及熱舞等表演，精采可期。5月1日海韻&賀蘭聯合管樂團的「關懷傳承 府城有愛」音樂會，將呈現三軍與憲兵軍樂隊磅礴的氣勢，給您國賓等級的音樂享受。

5月2日奇美曼陀林樂團(A)團「寧夏‧聆夏」音樂會將演奏古今中外經典歌曲，演出樂器包括曼陀林、木琴、手風琴、口琴、吉他等，為5月獻上最溫柔的一個星期天夜晚。臺南市議會提醒，3天的活動預期會有大量人潮，請參與的民眾配合交通管制，妥為停車，詳情請至台南市議會官網https://is.gd/DHywx3查看。

維持30分鐘強勁吸力

