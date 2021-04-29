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少子化衝擊　台南國民黨團建議：併校廢校用地作「長照」用

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市29日進行公立幼稚園抽籤，市議會國民黨團指出，粥少僧多家長擠破頭的參加電腦抽籤，希望儘速增加公立幼兒園比例，鼓勵年輕人生baby，但因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。

曾培雅指出，家長都害怕小朋友營養午餐吃到萊克多巴胺美豬，要做到採購零檢出，家長們希望每天由營養師檢驗，也由於29日公立幼兒園進行電腦抽籤招生，儘管中籤比例不高，家長還是擠破頭的參加，因為一般年輕上班族薪水不高，都無力負擔學費高昂的私立幼兒園，希望教育局能回應年輕家長需求。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳表示，民進黨進口萊克多巴胺美豬，家長都擔心進入校園傷害學童，尤其台灣近年盛行加工食品飲食習慣改變，若加工萊豬侵入校園問題真的很大，請台南市仿效台中，拒絕肉品加工食品進入校園。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠希望全大運大會操能復古呈現，她說，已好久沒看到全民一起參與運動會，全大運不該只是運動員重視的運動會，期望能成台南市所有學生一起參與的重要比賽，全民運動風氣才能帶動，她也建議學校門口龐然大物垃圾收集場能打掉讓學校門面更完善。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑說，全大運比賽結束二年後全運會也將在台南登場，台南承接全運會，不管賽事籌備或選手培訓要提早到位，否則選手成績表現不好就顏面無光，場館經費預估要一點四億元，若不足是否要找企業贊助？不要等比賽開天窗就難看了現在台南市壘球隊數越來越多，業餘球員卻找不到場地使用，希望教育局能找場地讓市民下班或假日有地方打球。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕則說，根據調查台南市15歲以下小朋友以善化區第一，因為有南科，第二名則是中西區，因建興國中存在讓老舊學區年輕化，家長們都不希望小朋友輸在起跑點，台南市只要創造更多有特色的明星學區，就能吸引年輕家長進駐。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝表示，放紅鴿笭是新營鹽水學甲民俗特色，可是很多小朋友本不知道何謂放紅鴿笭，希望教育局能鼓勵學校帶學生，在每年的農曆2月到4月前往參觀，看看鴿子揹著會發出聲響的木笭展翅在天空的畫面，因為有小朋友參與放紅鴿笭活動才能代代相傳。

▲台南市議會國民黨團指出，因少子化和老年化問題已成國安危機，請市府能將併校或廢校沒有在使用的學校用地，轉而作為目前迫切需要的「長照」用地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智指出，原台南縣在十年前就察覺少子化問題，硬性規定若學校只剩六十個學生要併校，四十個學生則要廢校，歷經十年現在少子化真的已成國安危機，公立私立學校都有學校併校廢校，這些校地空在那好可惜，建議教育局讓這些土地活化轉給長照使用，這也是地方迫切之需。

教育局長鄭新輝答詢說，學校校地某種程度的轉移到另一個學校，原校地是可以作為在地需求使用，議員提的長照即可。

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