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新北警喝花酒遇盤查嗆聲：我警備隊的欸！　遭記2小過列汰除名單

▲▼新北三重警分局黃姓警員喝花酒還嗆盤查員警遭記2小過。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北三重警分局黃姓警員喝花酒還嗆盤查員警遭記2小過。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市警局三重分局警備隊黃姓警員素行不良，25日深夜跟朋友前往高雄市區某高級酒店喝花酒，身旁還有女陪侍，當晚被警方盤查時引起黃員不滿，嗆聲說「我是三重警備隊的警察欸！」警員聽聞立刻依督察系統通報，三重警分局獲得轉報後查證屬實，馬上記2支小過懲戒，並以專案考核處理。

據了解，28歲黃姓警員是警專31期畢業，隸屬於三重分局警備隊，平日素行不良因故不得配槍，過往坐擔任值班台時，曾經嗆前來洽公的民眾，情緒控管不佳時常出現缺失，累計上百支申誡，據分局多名警察透露，黃警在分局是個問題人物。

黃姓警員25日晚間休假期間跟朋友到高雄十全一路某家高級酒店消費，高雄三民一分局到場臨檢時，發現他身旁叫了女陪侍在側狂歡，黃員不滿警方盤查掃興，竟對三民一分局警員嗆聲：「我是三重分局警備隊的警察欸！」盤查員警聽到後隨即回報督察系統，由督察系統轉報三重警分局處理。

黃員出入有女陪侍不正當場所，已明顯違反警界紀律，三重分局得知此事後，隔日立即召開風紀評估會，記黃員2小過，並加強列管考核，同時將擬列黃警員為汰除名單。

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