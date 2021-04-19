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國道飛來「三重靠右」標誌牌...正中小黃！運將獲國賠7萬元

▲▼計程車。（圖／CFP）

▲林姓計程車司機駕車行駛在國道上，竟遭「三重靠右」標誌牌砸中，導致他13天無法營業。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

林姓計程車司機駕車行經國道北上25公里處，竟遭「三重靠右」標誌牌砸到，導致車子底盤受損。他認國道高路公路局北區養護工程分局疏於管理維護，更造成他車輛手損及營業損失，憤而提告提國賠。士林地院審結，認養護工程分局對號誌牌管理有欠缺，依車輛損害程度以及營業損失，判決須賠償林姓駕駛7萬1647元。

桃園國際機場排班計程車司機林男主張，2019年10月22日23時35分，他駕車行駛在國道1號南向25公里295公尺處，竟遭「三重靠右」標誌牌砸中，當場嚇得趕緊將車停靠路肩查看，發現標誌牌竟卡在他車子底部。導致他將車開去維修，維修13天無法營業，故請求國賠11萬7400元的營業損失及修繕費。

高速公路局北區養護工程分局上訴主張，事故處理小組人員同日共5次進行經常性巡查，都沒有發現「三重靠右」標誌牌掉落情形，而標誌牌使用五組鋼製托架固定於燈桿上，並在2018年10月8日、108年3月20日進行養護，該標誌應該也沒遭風吹或是其他原因自然掉落可能。

北區養護工程分局表示經交控影像顯示，計程車前方車輛行經路段車道時，有變換車道閃避軌跡，可以證明標誌牌是遭不明車輛撞擊才掉落，並非管理欠缺所致，標誌牌掉落僅8秒就發生事故，並無足夠時間派員排除事故。

▼林姓小黃司機認為北區養護工程分局未做好管理，才會導致號誌牌砸中他的車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

士林地院民事庭認為，標誌牌在事故小組行經路段後某時掉落車道，在限速100公里的國道高速公路，增加通行車輛反應不及撞擊後肇事的危險，標誌牌顯然已不具通常應有的安全狀態及功能，北區養護工程分局顯然未落實養護、巡查、檢測的管理措施。

林男表示，因車子受損維修，導致他13天無法營業，每月平均營業收入未扣除成本為11萬6千元每月成本則包括油資2萬5000元、車輛攤提（即每月攤還貸款）2萬3600元、保養費用3000元、保險費用3000元，故請求11萬7400元。

全案依計程車出廠日到事故發生日折舊推算，賠償車輛修復費為4萬7380元，8日營業所失2萬4267元，共賠償7萬1647元為佳。

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