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社會 社會焦點 保障人權

三重縱火案燒死1家6口　湯景華更二審四度判死

▲▼湯景華反問記者，辯稱清白。（圖／記者吳銘峯攝）

▲湯景華縱火燒死6人，更二審再度判死。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子湯景華7年前與翁姓男子打官司，法官判湯男敗訴。湯男為求報復，竟縱火燒死翁男的6名家人。一二審、更一審均將湯景華判處死刑，案經撤銷發回，高等法院更二審於28日宣判，還是第四度將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

湯景華（54歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入遭店家制止，雙方囗角；而在店內用餐的翁姓男子出聲制止「夠了吧，不要再鬧了」，最後變成肢體衝突，鬧進警局。湯男對翁男提告傷害，官司2年後確定，法官判決翁男等人無罪。

湯男不滿敗訴判決，由判決書查出翁家住址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。警方循線逮捕湯男，湯男還對媒體哭訴「我真的不是故意的，我只是想教訓一下，不知道後果這麼嚴重！」一審將他判處死刑。

案件上訴二審後，高等法院審理時，湯景華仍否認犯罪，甚至在庭訊後記者詢問他有什麼清白的證據，他還推了推眼鏡，反問記者：「有證據可以證明我不是清白嗎？」二審再度將他判處死刑。上訴第三審後，最高法院還為他召開言詞辯論庭。

最高法院之後撤銷二審死刑判決，發回高等法院更一審。而更一審法院審理後，認為湯男未受精神疾病影響，有完全行為辨識能力，因此還是將他判處死刑。最高法院再度撤銷，發回高院更二審。更二審法院於29日宣判，仍認定湯景華有辨識行為之能力，應該承擔完全的刑事責任，且惡性重大，無教化可能，有與世永遠隔絕之必要，仍將他判處死刑、褫奪公權終身。

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