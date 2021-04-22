三重噁男熊抱早餐店老闆娘　摀住口鼻、強脫上衣低喊：「妳別叫」

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一間早餐店老闆娘2020年11月18日上午11點打烊整理東西，雖然關燈但店門沒鎖，遭一名仰慕他的李姓男子趁隙闖入，從後方熊抱老闆娘，老闆娘尖叫還被推去撞牆，鄰居聽聞聲響救出半裸的老闆娘；李男起先認罪，後來又改口是因為消費糾紛去理論，否認有意性侵，新北地院審理後依加重強制猥褻罪嫌判李男3年6月徒刑，可上訴。

當時店裡只有24歲許姓老闆娘一人準備打烊，36歲的從事業務的李男先在店外徘徊，確認沒其他人後再走入店內，接著反鎖上店門，從後方熊抱許女，並掐住脖子、摀住她口鼻一邊喊著「妳別叫！妳別叫！」許女驚慌擺頭大叫，遭李男推去撞牆造成口鼻流血，附近店家聽聞聲響見許女半裸、滿臉是血，先讓她逃出後在關上店門將李男困在店內，直到警方趕抵。

▼早餐店老闆娘遭遇變態的環抱又摀住口鼻，恐懼、難過到說不出話。（圖／記者陳雕文攝）



警方在李男身上搜出一把美工刀，他起先坦承犯案，後來又改口辯稱是因為遭老闆娘推銷營養品套餐，他付了1千元後感覺上騙，要求退費又被拒絕，當天去理論時才會跟許女發生衝突拉扯，老闆娘的上衣是混論中滑落，不是他強脫，也沒有去觸摸對方身體。而許女鼻骨撞斷，案發後經常做惡夢、半夜容易驚醒，以及出現受害情境等急性壓力反應症狀。

法官審理時看了店內監視器，發現李男闖進店內後就直接動手，沒有他所稱理論、爭執的過程，且李男是交保後又翻供；許女也證稱說李男沒有要求她退錢，反而是遭熊抱時，有感覺到對方下體勃起。法官審酌許女身心受創，至今雙方仍未和解，雖然李男沒有亮刀，仍依照攜帶兇器加重強制猥褻罪判刑3年6月。

▼案發的早餐店早餐店。（圖／記者陳雕文攝）



▼現場殘留擦拭血跡的紙巾。（圖／記者陳雕文攝）



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