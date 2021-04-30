大媽吃鐵板燒「帶鍋子裝免費湯」　廚師曝2大地雷：生意怎做？

記者黃翊婷／綜合報導

鐵板燒品項、份量都很多，是深受民眾喜愛的美食之一。一名鐵板燒廚師日前在臉書「匿名公社」PO文，公布兩種奧客地雷行為，分別是要求青菜豆芽多一點，以及帶家裡的鍋子來店裡裝免費供應的熱湯，「我都看傻了。」

▲原PO提醒大家吃鐵板燒不要做出兩種地雷行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO提到，有吃過鐵板燒的應該都知道，加點一份青菜是30元，價目表上也有寫，但是有些客人就是不願意多花這30元，又想要多吃一點，就會要求廚師青菜豆芽多一點，「啊我炒多一點給你，旁邊加青菜花30元的消費者都白痴就對了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而另一種奧客是專門鎖定免費提供的熱湯，原PO說，有遇過一名婦人帶著家裡的鍋子來用餐，然後把店裡免費供應的熱湯「打包」帶走，讓他看到傻眼，「我真的沒有想到熱湯無限供應還可以這樣玩，那湯都給妳裝光了，我到打烊的生意怎麼做？」

▲同行廚師分享，如果有客人要求加菜，就回答要減少肉量，保證馬上閉嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了以上兩種地雷行為之外，原PO還提到，如果不喜歡吃豆芽菜，希望可以在一開始就告知廚師，方便後續作業，不要菜都炒完送到面前了才說不要，「那我炒完的豆芽菜該（怎麼辦）？」更誇張的是，他還遇過有客人直接帶整顆高麗菜來用餐，並要求現場切一切、炒一炒，「給消費者更換青菜不是應該的，麻煩互相體諒，謝謝各位消費者。」

文章PO出之後，另一名鐵板燒廚師也留言表示認同，並分享自己的回擊方式，「客人只要跟我說青菜豆芽多一點，我就跟他說那肉就少一點，馬上閉嘴」；其他網友看完也紛紛留言表示傻眼，「到底家境有多困難，連免費的湯都想拿」、「都是讓人很無言的舉動」、「乾脆在店門口張貼『禁帶外食』吧」。