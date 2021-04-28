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要求店員「代墊全額320元」遭拒　常客怒客訴嗆：白目

▲▼付錢,結帳,錢包,AA制。（圖／Pixabay）

▲女網友不幫常客先代墊，遭對方罵「白目、沒人情味」。（圖／Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

服務業會面臨到百百種客人，有時候遇到奧客無理的要求，總讓店員心力交瘁。一名鄭姓女網友控訴，店裡有一名常客日前錢帶不夠，先請她幫忙付錢，不過女網友拒絕對方反而被罵「白目、沒人情味」，甚至還要客訴，讓她相當無奈。

鄭姓女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，店裡有一名常客結帳時錢帶不夠，要她先幫忙代墊全額320元，她當下拒絕卻遭客人嗆聲，「我不幫客人代墊就說我白目、沒人情味，還要投訴我態度差這樣對嗎？」讓她感到很不是滋味。

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▲▼服務業,奧客,結帳,代墊。（圖／翻攝自爆怨公社2社）

▲女網友氣得在社團發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社2社）

貼文一出，許多網友直言，「千萬不要幫付」、「沒付錢就不是客人，只是路過而已」、「奧客是很任性的，千萬不要付」、「常客不代表可以賖帳欠錢吧」、「人不要臉，天下無敵」、「故意讓妳習慣，幾次之後就直接賴帳了」，也有網友曾遇過同樣經歷，「我也是，做彩券行的讓客人欠到16000多（元）」。

▲▼服務業,奧客,結帳,代墊。（圖／翻攝自爆怨公社2社）

▲網友一面倒勸她千萬別心軟。（圖／翻攝自爆怨公社2社）

不過也有人好奇，店長對於這件事情的處理態度，「重點店長有沒有挺你？」原PO透露，店長要她別理對方，甚至還加碼爆料這名奧客過去的事蹟，「以前言語性騷擾我們，看女員工說要給錢陪睡給人賺外快。」

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