達利畫作歷時9年終來台，將展出全套經典作《神曲》

達利展 超越你所能想像的超現實

「我和瘋子的唯一區別，在於我不是瘋子。我和人類的唯一區別，在於我是瘋子。」西班牙超現實主義畫家達利說的這句名言，展露了他作為一位超凡藝術家的霸氣、自信和狂野。如同2021 達利展 裡頭那些怪誕、夢囈般的作品，絕對能第一時間抓住觀眾的目光。

▲《瘋子崔斯坦》設計圖 Project for Mad Tristan

作為20世紀最具代表性的畫家之一，薩爾瓦多・達利（Salvador Dali，1904-1989）作品常透露夢境、幻想、潛意識等意象，辨識度極高，他常在畫面中不合邏輯地並列事物，將自己內心世界的荒誕、怪異，與外在的客觀世界結合，以分解、綜合、重疊和交錯的方式表現畫作。也因為這樣，常有人懷疑他的作品是沉迷於精神藥物的結果，但他仍維持一貫的作風表示：「我不濫用藥物，我就是藥物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲達利散發著霸氣、自信和狂野的氣質

作風大膽的達利才華洋溢，除了擅長的繪畫以外，也曾涉略舞台設計、服裝設計、攝影和建築等領域，並具有一定的影響力，算是引領20世紀藝術潮流的代表人物之一。

值得注意的是，達利精采多變的作品，暌違了9年再次抵台，由時藝多媒體策劃的《瘋癲．夢境．神曲─天才達利展》，將於6月19日在中正紀念堂展出，台灣觀眾又能一睹這位西班牙超現實主義大師的異想世界...

（完整文章請看城市美學新態度）

圖文來源／時藝多媒體

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。