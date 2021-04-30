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197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展　民眾爆：偷來的

▲參加藝術大獎比賽作品《197》被民眾爆料，作品呈現的女用內衣全是偷來的。（圖／翻攝新京報）

▲參加藝術大獎比賽作品《197》被民眾爆料，作品呈現的女用內衣全是偷來的。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

「ARTCLOUD中國（SAP）藝術大獎」的線上活動中，名為《197》的入圍作品將女性內衣隨意擺放在桌上，獲得8000多票。不過，沈女士爆料，該作者在2年中以「非正常方式」獲取197件女性內衣，並將其作為藝術品參展。除照片外，作品展示區還有一條時長47秒的197件內衣「非正常方式」獲取時的影像記錄。

▲藝術家張明信的參展作品《197》獲得8000多票的支持。（圖／翻攝新京報）

▲藝術家張明信的參展作品《197》獲得8000多票的支持。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，截至27日主辦方刪除作品前，網路投票結果顯示《197》共獲得8452個贊。根據29日的按讚數據對比，《197》在所有參賽的170件品中可以排到第4名。

據了解，《197》的作者名叫張明信，1985年生於山東省滕州市。他在2008年時畢業於湖北美術學院版畫系。平常主要從事平面繪畫及觀念藝術。

這項中國SAP藝術大獎目前由ARTCLOUD公司獨立運營，該獎項最早於2006年在英國創辦。透過官方微博公佈的2020年度宗旨顯示，該獎項設立目的為挖掘當代最具藝術潛力及最具標誌性風格的華人青年藝術家。

事件發酵後，SAP藝術大獎官方微博28日發文指出，尊重當代藝術的表達自由與藝術家的創作理念，但應遵守法律法規，倡導守護文明的網路環境。故取消張明信的入圍資格，刪除其作品訊息，停止相關作品的傳播。

此外，SAP獎項的作品都是藝術家自行上傳，所有藝術家在平台註冊時需簽署用戶協議，協議也已說明禁止上傳一切違反法律的作品內容。

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