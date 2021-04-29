台灣好重要！吳釗燮：中國若武力犯台將對全球帶來顛覆性影響

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）



記者陳家祥／台北報導

外交部長吳釗燮28日接受英國「Sky News」電視台駐北京亞洲特派員Tom Cheshire視訊專訪，說明我國因應中國軍事威脅、兩岸關係現況及台英關係等議題。面對兩岸緊張關係，吳釗燮指出，中國政府如果武力犯台，其後果將對全球帶來顛覆性的影響，期盼國際社會持續支持自由民主台灣。

被問到台灣如何抗衡及因應中國近期在台海周邊不斷的軍事動作？吳釗燮強調，台灣是我們的國家，自由民主是2350萬人民選擇的生活方式，台灣人民將繼續堅定捍衛家園及得來不易的民主制度。

吳釗燮強調，台灣不僅是先進民主國家，更是高科技強國，身處中國威權秩序擴張的最前線。中國政府如果武力犯台，其後果將對全球帶來顛覆性的影響，期盼國際社會持續支持自由民主台灣。

至於兩岸關係，吳釗燮說，中國持續向國際社會謊稱台灣是中華人民共和國的一部分，「但事實上中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實，更是現狀」；吳表示，我國政府維持台灣自由民主現狀的政策溫和、踏實且負責，已廣獲國際間高度肯定與讚揚。

另外，吳釗燮還提到，台灣作為民主燈塔，吸引更多人士嚮往自由民主制度，使中國共產黨威權統治備感威脅。因此中共持續對台灣進行文攻武嚇，除不斷進行軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣的國際空間。

此外，中國也透過假訊息、混合戰（Hybrid Warfare）及「灰色地帶」（Gray-Zone）等策略試圖打擊台灣人民對政府的信任，為軍事攻擊作準備。為因應中國政府相關侵略行徑，我方持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

記者追問，台灣是否樂見英國航空母艦航行印太地區？吳釗燮說，台英兩國共享自由、人權及民主等普世價值，台灣樂見英國對台海及印太區域的重視，並會持續努力深化台英雙邊關係。除英國外，德國、荷蘭及歐盟等，也都重新定義印太政策，強調印太地區的和平、穩定與繁榮對於國際秩序的維護深具意義。