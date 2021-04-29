不只核廢水！廖婉汝要求謝長廷5／24赴立院報告「日本疫情、東京奧運」

▲國民黨團召開「譴責謝長廷迴避國會監督」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日赴立法院外交及國防委員會報告，不過，由於謝長廷沒有出席，召委、國民黨立委廖婉汝在會議開始5分鐘後就宣布散會，並預告5月24日將再次安排謝長廷到立法院報告。她強調，這不只是針對謝長廷個人言行、核廢水的問題，還包括日本疫情、東京奧運、美中日台關係等，希望藉此機會讓大家了解日本的狀況，要求外交部正視這個問題。

立法院外交及國防委員會29日邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星等相關部會以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢，不過，外交部基於防疫規定表示謝長廷無法列席，開會僅5分鐘就宣布散會。

外交部送抵立法院的書面報告中提及，2019年9月起，已9次向日方轉達原能會及環保團體的立場，要求日方審慎研議、應於政策決定前事先通報我方，4月13日日方正式公布決定前，已兩度事先通報原能會與外交部，外交部指示駐日本代表處並正式致函日本，台灣交流協會台北事務所再度表達原能會立場及我國各界憂慮，要求日方審慎研處，並正視我國權益。

對此，立委溫玉霞痛批，事前已經9次向日本反映，但都被已讀不回，謝長廷卻在去年6月25日說，因為未獲日本回應，要求原能會赴日參加台日貿易交流協會提案，質問謝長廷在國外在做什麼？有無為國人健康把關？甚至為國家說幾句抗議的話？

廖婉汝則表示，她昨天發文給衛福部，確認如果謝長廷在5月24日之後回來報告，最晚需要在5月2日以前到達台灣，並經過衛福部回文回覆可行。因此，她將在5月24日安排相關議程，邀請外交部、謝長廷及相關單位報告台日之間的相關議題，請外交部告知謝長廷在5月2日前一定要回到台灣，「不能再以買不到機票迴避。」

廖婉汝強調，不只是謝長廷個人言行、核廢水的問題，還包括日本疫情、東京奧運、美中日台關係等，希望藉此機會讓謝長廷回台報告，讓大家了解日本的狀況，要求外交部正視這個問題。