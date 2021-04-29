英航母5月將巡航印太　吳釗燮：樂見英國對台海及印太區域的重視

▲伊麗莎白女王號。（圖／翻攝自推特／@HMSQNLZ）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮28日接受英媒「天空新聞台」（Sky News）駐北京亞洲特派員視訊專訪，說明我國因應中國軍事威脅、兩岸關係現況及台英關係等議題。會中被問及如何看待英國航母「伊莉莎白女王號」將航行印太地區一事，吳釗燮表示，樂見英國對台海及印太區域的重視。

對於台灣如何抗衡及因應中國近期在台海周邊不斷的軍事動作？吳釗燮強調，台灣是我們的國家，自由民主是2350萬人民選擇的生活方式，台灣人民將繼續堅定捍衛家園及得來不易的民主制度。台灣不僅是先進民主國家，更是高科技強國，身處中國威權秩序擴張的最前線，中國政府如果武力犯台，其後果將對全球帶來顛覆性的影響，期盼國際社會持續支持自由民主台灣。

針對兩岸關係，吳釗燮則指出，中國持續向國際社會謊稱台灣是中華人民共和國的一部分，但事實上中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實，更是現狀，我國政府維持台灣自由民主現狀的政策溫和、踏實且負責，已廣獲國際間高度肯定與讚揚。

吳釗燮也說明，台灣作為民主燈塔，吸引更多人士嚮往自由民主制度，使中國共產黨威權統治備感威脅。因此中共持續對台灣進行文攻武嚇，除不斷進行軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣的國際空間。此外，中國也透過假訊息、混合戰（Hybrid Warfare）及「灰色地帶」（Gray-Zone）等策略試圖打擊台灣人民對政府的信任，為軍事攻擊作準備。

而為因應中國政府相關侵略行徑，吳釗燮透露，我方持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

至於如何看待「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）5月航行印太地區？吳釗燮指出，台英兩國共享自由、人權及民主等普世價值，台灣樂見英國對台海及印太區域的重視，並會持續努力深化台英雙邊關係。除英國外，德國、荷蘭及歐盟等，也都重新定義印太政策，強調印太地區的和平、穩定與繁榮對於國際秩序的維護深具意義。

《日本產經新聞》日前報導，伊莉莎白女王號巡航印太目的是對強化爭奪海洋霸權的中國進行牽制；而英國3月公布的外交與國防政策檢視報告中則指出，在英國脫歐之後，由於印太地區漸成世界地緣政治中心，英國的中心也將向東轉移。