冒名下單「貨到再騙遭盜刷」拒付款　清大女博士生得手3次下場曝



▲沈姓清大準博士以陳某某的名義在網路下單購物，事後又辯稱遭盜刷拒付。（示意圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名清大博士肄業生因貪小便宜，在網路冒用他人名義下單購買價值約3萬多元的熱水器等衛浴設備，事後卻辯稱遭盜刷要求退款。法官審酌，沈姓準博士為清大博士肄業，先前在國外從事智慧財產權之工作，應具備相當程度之法治觀念，卻仍知法犯法，依3次偽造準私文書罪，處有期徒刑4月、4月、3月，應執行徒刑9月，易科罰金27萬。

沈女為清華大學博士肄業生，她於2018年6、7月間以收件人「陳某某」的名義，分3次在知名賣場的網路商店下單，購買熱水器、馬桶、蓮蓬頭、水龍頭等衛浴設備，共刷卡約3萬2千多元。

▲▼沈女在網路分3次在知名賣場的網路商店下單，購買熱水器、馬桶、蓮蓬頭、水龍頭等衛浴設備，共刷卡約3萬2千多元。

沈女用自己的信用卡資料、收件地址、電話，並以收件人「陳某某」的名義在網路下單，網路商店接獲訂單，派員前往安裝完畢。事後，沈女向信用卡公司通報信用卡遭盜刷，並表示拒付款項，網路商店雖退返款項，卻發現商店確實有出貨並派員安裝，於是前往報案。

沈女否認有盜刷購買衛浴設備，並辯稱家中的設備都自己向水電行購入，由於自己曾在國外居住，將鑰匙交給親戚保管，因此可能遭到盜刷。

法官調查發現，沈女家中確實有與訂單相符型號的熱水器、馬桶、蓮蓬頭、水龍頭等衛浴設備，且訂單上的送貨地址與沈女家住址為相同。

安裝工人也證稱，一般前往安裝時，並不會向購買者核對身分證，因此無法確認沈女是否為刷卡者，但因為自己到沈女家安裝2次，都是先電聯再由沈女帶路前往指定地點安裝。工人說，第一次熱水器，第二次因為有部分產品不合規格，因此僅安裝蓮蓬頭及不鏽鋼龍頭，兩次施工沈女全程在場，因安裝當時沈女精神恍神，所以自己特別有印象。

工人證稱，沈女家中的熱水器等設備確實為自己所安裝，雖然他每日要安裝7至9商品，並不會特別記得客人購買商品的型號，但因安裝熱水器的顧客較少，且每位水電專員安裝熱水器管子的手法不同，以他而言，會特別安裝白鐵片在靠窗的管子上，固定熱水器管子，所以特別有印象，而不鏽鋼龍頭因較少人購買，沈女家中那款出水處設計彎曲者更少，因此能確認沈女住家處的商品都是他安裝的。

法官審酌，沈女為貪圖一己之私，竟以不實之身分訂購商品，其行為不僅對於被害人的財產造成侵害，同時也影響發卡銀行對於信用卡消費及帳務資料管理的正確性，衡酌沈女始終狡辯否認犯行未見悔意，犯後態度難謂良好，沈女為國立清華大學博士肄業程度，先前在國外從事智慧財產權之工作，應具備相當程度之法治觀念，卻仍為本案之犯行，所為實屬不該，依偽造準私文書罪，處有期徒刑4月。偽造準私文書罪，處有期徒刑4月。偽造準私文書罪，處有期徒刑3月。應執行徒刑9月，易科罰金27萬。

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