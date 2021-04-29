　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫求神捉姦「太歲爺說3個月能成」　徵信社派人裝鮮肉詐50萬

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲人夫生性多疑，委託徵信社幫忙蒐證妻子外遇，卻遭詐騙近50萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北朱姓男子懷疑妻子外遇，求神問卜找上1間徵信社幫忙捉姦，還千萬拜託「土地公說要找你們，太歲爺說3個月能成」，徵信社員工見機不可失，竟隨便拍路人假裝發現朱妻外遇對象，還派臥底到健身房和朱妻搭訕，用一堆假照片詐朱男近50萬元，直到朱妻和兒子上網搜尋發現遭誣陷，台北地檢署29日依詐欺罪起訴徵信社3名員工。

據了解，生性多疑的朱姓男子在2019年間，開始懷疑常上健身房運動的妻子與人有染，到處求神問卜後，決定委託位於台北市敦化南路的徵信社幫忙蒐證，還懇切地告訴徵信社陳姓經理，已經問過土地公、太歲爺，找他們公司會有成果。

▲▼健身,健身房,運動,減肥。（圖／取自pexels）

▲徵信社派人到健身房臥底搭訕人妻，再拍照佯稱發現外遇對象。（示意圖／取自pexels）

徵信社接案後，先進行2周的「專案行蹤調查」，結果卻是在WORLD GYM大安店附近路口，隨便拍了張行人過馬路的照片，就傳給朱男，還用LINE告訴朱男「第一堂課教練是男的，明顯看到眼神互動，人很多，所以沒到廁所，今天沒有搞到了」。

朱男誤信照片中影像模糊的路人，就是和妻子有染的對象後，副了8萬多元首波專案費，並同意進行下一階段的「捉姦專案」，預先匯款40萬元，沒想到徵信社接著派出李姓專員到健身房臥底，和朱妻搭訕攀談，而且朱妻換到哪個器材，李姓專員就跟到哪，甚至一起離開健身房，一起去附近圖書館，好讓同事偷拍2人互動。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徵信社用假的照片當捉姦成果，詐騙近50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

朱男又收到新的照片後，詢問徵信社捉姦成功機率「會超過8成嗎？」徵信社人員肯定回答「超過9成」，但是徵信社除了截圖照片外，不願提供完整影片檔，讓朱男坐立難安，終於受不了找妻子質問，妻子一看照片是那天一直糾纏的陌生人，和兒子一起上網搜尋徵信社網頁，發現根本是徵信社成員臥底反串，憤而提告。

檢察官一度以徵信社拿了錢都確實有做事等理由，處分不起訴，經高檢署發回再議，台北地檢署重新檢視雙方聯繫過程，發現徵信社人員根本都在製造陷阱，讓朱男誤認找到妻子外遇對象，從中詐取近50萬元的徵信費用，29日依詐欺取財罪嫌，起訴徵信社總經理林清軒、經理陳洪平、專案調查員李國慶。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
新北某高中爆霸凌！「膝蓋撞下體」推倒猛毆　10同學圍觀比YA
雨神來了「全台水庫進帳破千萬噸！」　超過全台1天用水量
快訊／華航諾富特飯店1主管染疫！　422機組員即刻送集中檢疫
再一學校要退場！　教育部證實：已收到停辦計畫
民進黨高層子爆「餵毒虐死小弟」　北投媽祖槍擊也跟他有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投郡大林道今早坍方　落石險埋7山友1女嚇到痛哭

驚！國1路竹段轎車夜撞「幽靈車輪」　車頭全毀3大1小送醫

前新北市議員張晉婷遭控賄選　更審逆轉改判無罪

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘！她驚喊：非禮　運將拳頭也硬了

三總北投分院「神鬼下士」偷家屬繳納費　2年A走142萬

高雄男停車「ㄎ一ㄤ」一聲掉入田中！駕駛傻眼：車子卡住動彈不得

台61驚悚車禍！液態氮槽車翻落15米深橋下道路　駕駛命大輕傷

快訊／高雄國道液化氮槽車撞小客車　駕駛輕傷送醫

國3白河段轎車狠衝護欄翻覆！2後車閃避不及連環撞　1死1傷

「OB嚴選」逃漏稅2700萬　女董王蘭芳認罪捐款獲緩刑

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

快訊／南投郡大林道今早坍方　落石險埋7山友1女嚇到痛哭

驚！國1路竹段轎車夜撞「幽靈車輪」　車頭全毀3大1小送醫

前新北市議員張晉婷遭控賄選　更審逆轉改判無罪

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘！她驚喊：非禮　運將拳頭也硬了

三總北投分院「神鬼下士」偷家屬繳納費　2年A走142萬

高雄男停車「ㄎ一ㄤ」一聲掉入田中！駕駛傻眼：車子卡住動彈不得

台61驚悚車禍！液態氮槽車翻落15米深橋下道路　駕駛命大輕傷

快訊／高雄國道液化氮槽車撞小客車　駕駛輕傷送醫

國3白河段轎車狠衝護欄翻覆！2後車閃避不及連環撞　1死1傷

「OB嚴選」逃漏稅2700萬　女董王蘭芳認罪捐款獲緩刑

揭「4大超難預約秘境」！不老部落1天只接30位、司馬庫斯百間房秒殺

瘖啞男暗夜離家躲墓園　內埔警比手畫腳暖心助返家

疫情催生！中國升格成立國家疾控局　衛健委副主任王賀勝任局長

「美國再次動起來！」拜登就任100日成績單　內政外交重點一次看

不只核廢水！廖婉汝要求謝長廷5／24赴立院報告「日本疫情、東京奧運」

花蓮海岸第一天眼！石梯坪4K即時影像鏡頭　美景零時差放送

王思佳產檢「都沒人說這很痛」崩潰！ 連闖測血糖3關卡：10大酷刑

風水寶地！達官貴人惜售　15年中古宅竟創社區新高價

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

遭爆關說警方才滅證　洪健益叫屈：關心不是壞事

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

驚！黑幫砸派出所案外案

獨／小六男童手淫內褲有血　結果曝光

快訊／西濱快速道路「化學槽車」翻落橋下

快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」

人夫痛訴極品懶妻　3大罪狀跪求離婚

房東要她搬離　房客超狂反擊

總統警衛官是共諜　涉刺探蔡英文行程

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票

快訊／台北榮民總醫院「中正樓2樓」竄火　警消救援

曝辛尤里整形前照　MC姊被控妨害秘密

22歲媽幫1歲女洗澡　回頭驚見溺死浴缸

即／控台新高層劈腿4女　2砸蛋男落網

更多熱門

相關新聞

解密港史最大離奇詐騙案 90歲富婆損失增至10億元

解密港史最大離奇詐騙案 90歲富婆損失增至10億元

一名90歲老婦早前遭遇電話詐騙案，被騙走2.5億元港幣（約新台幣9億元），金額歷來最高，《香港01》發現，實際金額或再多3,000萬元港幣，合共超過2.8億元（約新台幣10億元）。記者接觸到事主，是胡老太，先夫於30年前逝世，是隱形富豪，曾與已故全國政協前副主席安子介合組公司。

人夫離婚牽手小三　5年反遭劈腿3次

人夫離婚牽手小三　5年反遭劈腿3次

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

雲林這間福德宮土地媽當家　竟是這原因

雲林這間福德宮土地媽當家　竟是這原因

詐團以空賣空大發防疫財　50人受害

詐團以空賣空大發防疫財　50人受害

關鍵字：

徵信社臥底捉姦詐騙太歲爺土地公外遇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

雨下對地方！全台各大水庫進帳

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

驚！黑幫砸派出所案外案

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

曾比劉德華紅！一代男神慘況曝光

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面