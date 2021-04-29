人夫求神捉姦「太歲爺說3個月能成」　徵信社派人裝鮮肉詐50萬

▲人夫生性多疑，委託徵信社幫忙蒐證妻子外遇，卻遭詐騙近50萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北朱姓男子懷疑妻子外遇，求神問卜找上1間徵信社幫忙捉姦，還千萬拜託「土地公說要找你們，太歲爺說3個月能成」，徵信社員工見機不可失，竟隨便拍路人假裝發現朱妻外遇對象，還派臥底到健身房和朱妻搭訕，用一堆假照片詐朱男近50萬元，直到朱妻和兒子上網搜尋發現遭誣陷，台北地檢署29日依詐欺罪起訴徵信社3名員工。

據了解，生性多疑的朱姓男子在2019年間，開始懷疑常上健身房運動的妻子與人有染，到處求神問卜後，決定委託位於台北市敦化南路的徵信社幫忙蒐證，還懇切地告訴徵信社陳姓經理，已經問過土地公、太歲爺，找他們公司會有成果。

▲徵信社派人到健身房臥底搭訕人妻，再拍照佯稱發現外遇對象。（示意圖／取自pexels）

徵信社接案後，先進行2周的「專案行蹤調查」，結果卻是在WORLD GYM大安店附近路口，隨便拍了張行人過馬路的照片，就傳給朱男，還用LINE告訴朱男「第一堂課教練是男的，明顯看到眼神互動，人很多，所以沒到廁所，今天沒有搞到了」。

朱男誤信照片中影像模糊的路人，就是和妻子有染的對象後，副了8萬多元首波專案費，並同意進行下一階段的「捉姦專案」，預先匯款40萬元，沒想到徵信社接著派出李姓專員到健身房臥底，和朱妻搭訕攀談，而且朱妻換到哪個器材，李姓專員就跟到哪，甚至一起離開健身房，一起去附近圖書館，好讓同事偷拍2人互動。

▲徵信社用假的照片當捉姦成果，詐騙近50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

朱男又收到新的照片後，詢問徵信社捉姦成功機率「會超過8成嗎？」徵信社人員肯定回答「超過9成」，但是徵信社除了截圖照片外，不願提供完整影片檔，讓朱男坐立難安，終於受不了找妻子質問，妻子一看照片是那天一直糾纏的陌生人，和兒子一起上網搜尋徵信社網頁，發現根本是徵信社成員臥底反串，憤而提告。

檢察官一度以徵信社拿了錢都確實有做事等理由，處分不起訴，經高檢署發回再議，台北地檢署重新檢視雙方聯繫過程，發現徵信社人員根本都在製造陷阱，讓朱男誤認找到妻子外遇對象，從中詐取近50萬元的徵信費用，29日依詐欺取財罪嫌，起訴徵信社總經理林清軒、經理陳洪平、專案調查員李國慶。

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