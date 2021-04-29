City’super百項零食「買1送1」　和牛半價、滿千送百優惠一次看

▲city’super祭出勞動節、母親節優惠。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻勞動節、母親節送禮商機，頂級超市city’super即日起至5月9日，祭出百項進口零食飲料「買1送1」、「1+1」優惠，和牛、進口水果禮盒、保健食品等也有特價；同步推出5/2前消費滿千送百抵用券，5/9前消費滿千可再抽市值2萬元以上五星級遠東飯店住宿一晚、遠東CAFE自助餐；再享Happy Go點數3倍送等。

City’super舉出，目前主打日本A3鹿兒島/熊本純種和牛沙朗（100g）原價880元，特價450元；而日本丸京栗子銅鑼燒、紅豆銅鑼燒，買一送一特價205元；日本宅間特厚無籽梅乾原價359元，2包特價330元。

▲日本A3鹿兒島熊本純種和牛沙朗原價880元，特價450元。（圖／city’super提供）

根據業者近2周的銷售資料統計，「高檔食材」、「保健商品」兩大類商品成為母親節熱門採購選擇，包括進口水果禮盒、醬料組及保健食品禮盒皆熱銷，光是4月至今銷量對比去年同期成長8成。進一步分析發現，燕窩、堅果、雞精⋯等針對長輩營養補給的保健食品，特別受到消費者的青睞，此時客單價更上看1500-2000元之間。

而礙於疫情無法出國，帶動進口特色伴手禮商機湧現，網羅多款有別以往海綿糕體的「派塔甜點」，集結的品牌包含香港必買伴手禮「珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅」、日本指名度最高的伴手禮「ROYCE’巧克力」等。如今推薦台中超夯伴手禮「傳遞幸福玫瑰檸檬塔」5/9前買一盒(9入)送一(1顆)獨家優惠，原價720元，特價550元。

全聯勞動節、母親節優惠

此外全聯福利中心也為了迎接51勞動節，集結線上線下資源應援勞工，實體門市4/30～5/2推出限時3天OFF COFFEE，美式15元、拿鐵25元優惠，自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。而「PXGo!全聯線上購」也推出福利點8%回饋、近60件生鮮雜貨限時爆殺最低4折起等，讓上班族繳稅季省一波。

▲全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，最低12元就能喝到精品咖啡。（圖／全聯提供）

全聯今年母親節蛋糕預購檔期也提前自2/26開跑至5/6，長達70天，推出超過25款獨家預購、8款門市現貨蛋糕，目前較去年同期成長2成，尤其家家購物節2天時間更創下超過千萬業績。

▲全聯母親節蛋糕預購優惠。（圖／全聯提供）

另因應母親節到來，即日起至5/20攜手日本國民吹風機品牌「TESCOM」推出福利點換購活動，共有8款美容美髮商品，最少只需用200或600福利點就能加價換購，以市價換算下來最低只要37折起。

你可能想看

肯德基勞動節3天「蛋撻1元」 網瘋揪：超佛心快吃起來！

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起 優惠一次看



懶人包先收！勞動節連假限定「加10元多吃1塊牛肉排、飲料買1送1」

全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名出爐、家電37折換購

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來