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全聯「點數女王」落在這縣市！母親節蛋糕前3名、美髮家電37折換購

▲▼全聯母親節蛋糕。（圖／全聯提供）

▲全聯公開母親節蛋糕熱銷前3名。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心公布目前會員超過1600萬名，其中女性占7成，而點數最多的縣市落在台中，前幾名「點數女王」擁有超過10萬點，其次是新北、彰化。同時業者也公開母親節預購蛋糕熱銷前3名，並推出日本國民吹風機品牌「TESCOM」點數換購，共有8款美容美髮商品，最低市價37折起。

許多消費者喜歡在全聯累積點數，而業者也統計，目前擁有超過1600萬名會員，其中女性就占了7成以上，等於超過1千萬名，而福利點數奪下「全台之冠」縣市落在台中，前幾名年齡介於35歲至55歲，擁有超過10萬福利點，加起來的總點數甚至超過千萬，堪稱「點數女王」，其次是新北市，還有令人意想不到的彰化。

而今年母親節蛋糕預購檔期自2/26開跑自5/6止，長達70天，推出超過25款獨家預購、8款門市現貨蛋糕，目前較去年同期成長2成，尤其家家購物節2天時間更創下超過千萬業績。

全聯觀察銷售情況，也公布最夯熱銷前3名分別為「We Sweet芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊京都乳酪蛋糕」、「永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕」。

▲▼全聯母親節蛋糕。（圖／全聯提供）

▲烏龍巧克力蛋糕。（圖／全聯提供）

而We Sweet與北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作的「焙茶蒙布朗」和「醇濃抹茶焙茶千層」，也都在熱銷前10名之列，可見清爽系的茶口味蛋糕，適合在春夏期間品嚐。

▲▼全聯母親節蛋糕。（圖／全聯提供）

▲▼「醇濃抹茶焙茶千層」、「焙茶蒙布朗」。（圖／全聯提供）

▲▼全聯母親節蛋糕。（圖／全聯提供）

另因應母親節即將到來，自3/26至5/20攜手日本國民吹風機品牌「TESCOM」推出福利點換購活動，共有8款美容美髮商品，最少只需用200或600福利點就能加價換購，以市價換算下來最低只要37折起。

其中奪下換購第一名寶座為「輕巧雙電壓負離子吹風機」，是全聯獨家販售限定商品，其次則是「負離子直捲2用整髮梳」，第三名是台灣限定款「大風量負離子吹風機」，擁有超大風量讓吹髮更省時，只要使用600福利點加價790元即可獲得。

「家樂福xSTEVE MADDEN」集點換購登場

而家樂福近來也紅利換購活動也開跑了，首度跨界找來美國潮流品牌「STEVE MADDEN」聯手出擊，推出6款高人氣百貨專櫃後背包款、零錢包、帽子、自動傘等換購商品，最低只要31折就能把超實用小物帶回家，業者也公開「集點小撇步」，透露現正改裝中的頂好超市可是有機會一次拿到雙倍點數。

▲「家樂福xSTEVE MADDEN」積分換購活動開跑。（圖／記者蕭筠攝）

其中首推超實用的「輕量尼龍經典百搭後背包」，有黑、綠、粉色，外層有3個拉鍊袋、內層則有拉鍊袋及2個小口袋，大容量設計能裝又方便，還有1款「文字潮流背帶後背包」，極輕量降落傘斜紋尼龍布抗髒汙又不易殘留，時尚又實用，以及女孩必備「炫彩側背包」。

另外，小物系列必收這款「零錢ID包」，一共有3色選擇，包括黑橘、黑迷彩、金色，雙袋設計可同時收納鈔票卡片及零錢，方便攜帶也好收納，還有「logo漁夫帽」及「浮水印自動傘」等，最低31折就能入手，即日起至6月8日正式開換，通通數量有限、換完為止。

業者也指出，除家樂福量販、超市可換之外，頂好超市也能使用滿額蓋章加價換購，最低4點就可換，若恰巧遇到換裝中的頂好，不僅能繼續蓋章，也能累積家樂福紅利點數，雙倍點數一次領，換購機會更快。

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