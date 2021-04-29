向趙介佑開槍示威！2大哥搭保時捷風光投案　小弟撐傘全程拍給媒體

▲左為綽號「楊鳩」，右為綽號「大郭」，2人於10日朝北投媽祖文化協會狂開3槍，29日上午自行投案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北投媽祖文化協會10日遭楊男、郭男開3槍示威，29日北投分局以新聞稿表示，他們採用「堅壁清野」戰術，斬斷黑幫接應手腳，策動犯嫌出面。楊志豪、郭旻峻今晨7時許乘坐小弟駕駛保時捷高調投案，一路如走星光大道風光，全程由小弟在現場拍攝「LIVE」影片供媒體使用。

北投分局偵查隊長指出，楊、郭犯案逃逸後，2人都一起逃亡，甚至不斷變更藏身處，案經士林地檢署指揮偵辦，在4月12日跟20日，共計搜索6處地點，20日拘提接應的3人到案，分別為48歲朱男、37歲邱男、27歲李男等。

而北聯幫成員楊男有毒品前科，且有癲癇及精神科就診紀錄，甚至在2018年在警局應訊時，因服藥問題情緒失控遭警方壓制，怒罵刑警「我是在拿藥，你是在拍三小，幹你娘老機掰」，被依妨害公務判拘役50天，可易科罰金。

檢警調查，楊男、郭男疑似因不滿北聯幫成員內部糾紛，且介紹一名小弟到民進黨高層之子趙介佑底下做事，卻被餵毒而亡，因此在光天化日下朝趙介佑的據點北投媽祖協會開槍示威，逃逸19天後今投案。楊、郭2人交出一把制式手槍及一支道具槍，至於有無殺傷力，待鑑定釐清。

29日上午7時許，楊、郭2人分別搭兩輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，但小弟似乎早就知道「老大們要來投案」，在現場預備甚至錄影。當楊、郭2人下車後，一旁小弟稱職為大哥撐傘，排場相當大，過程如明星走星光大道般風光，大哥們進入警局後，警方拿出拘票逮捕，小弟甚至將「LIVE」影片同步提供給媒體。

北投分局表示，專案小組從案發後，天天密集召開專案會議，更採用「堅壁清野」戰術，當犯嫌藏匿需要有後勤補給，就會斬斷可能支援的小弟，並接著策動犯嫌出面。據悉1996年11月21日桃園縣長劉邦友官邸內發生震驚社會的血案，當時警方也是出此戰術，策動兇嫌投案。

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