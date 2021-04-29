起底趙介佑黑歷史！「北投黑胖」滿手酷刑　針搜指縫、電擊放血

▲民進黨高層之子趙介佑，2年前就因暴力討債遭判刑，近日又因涉詐欺販毒遭押，民進黨計畫於29日開鍘。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者羅志華／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，不僅遭警方註記北聯幫成員，近日更因涉及詐欺及毒品案遭羈押禁見，事件爆發後，陸續有民進黨高層被挖出曾與他往來，被牽扯上的政治人物紛紛撇清，但其實趙介佑早於2019年間，就因參與暴力討債遭判刑2年4月，不料案子上訴中又涉入毒品案，民進黨市黨部已計畫於今天（29日）下午，召開執委會對他開鍘。

趟介佑所涉暴力討債案，起因於一名綽號「香兒」大陸女子所經營的錢莊，為向林姓男子索討300萬賭債，找上經營幫派組織的黃姓男子幫忙，黃男於2019年4月間，召集連同趙介佑共9人，到迪化街將人押走，一夥人不僅在拘禁處逼林男CALL人籌錢，過程中更以徒手、棍棒毆打，或以針扎指縫等方式凌虐，並對外稱他們隸屬「北投黑胖」。

趙介佑等人討到部分債務後，為逼林男清償所有債務，又持續以電擊棒電擊，或毆打林男，直到林男滿身傷、失血過多，一夥人才將他送到醫院救治，並謊稱是車禍受傷，經醫務人員識破報警，林男才終於脫離掌控。

趙介佑的暴力討債案還在上訴，又被逮到涉嫌經營詐騙集團，除指揮車手在北投、淡水一帶銀行提款外，更唆使車手外送販售毒品，經檢警調查後，發現詐騙集團1年獲取贓款超過500萬元，趙男遭逮後否認販毒，檢方聲請羈押獲准。

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