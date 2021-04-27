北京宣布台灣人免費打疫苗　按照「同等待遇」原則

▲北京市區大規模啟用新冠疫苗接種車，幫社區居民施打疫苗。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

在大陸國台辦日前宣布，台灣民眾在陸接種疫苗的統一安排後，北京市台辦官方公眾號27日公告接種工照安排，表示「在京台灣同胞」的疫苗接種，按屬地管理、同等待遇原則，在「知情、同意、自願」的前提下免費接種疫苗。

根據北京市台辦公眾號《京彩台灣》發布內容，一、在京台灣同胞的疫苗接種，按屬地管理、同等待遇原則，與本市居民執行相同政策和規範，台灣同胞在知情、同意、自願的前提下免費接種疫苗。

第二到四點的接種資格上，原則上依照國台辦14日的記者會上，宣布的統一安排辦理，包括台灣民眾可憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗，以及若無上述證件者，可持台灣居民來往大陸通行證（台胞證）向居住地區台辦提出申請。

▲北京隨處可見新冠疫苗接種宣傳。（圖／記者陳政錄攝）

在北京各級各類學校的台灣師生疫苗接種工作，則納入大陸當地學校接種工作統一安排，與所在學校大陸師生同等對待。

公告表示，台灣民眾在接種疫苗時，登記的證件號碼，為台灣居民來往大陸通行證號碼。台灣人接種疫苗後，可在北京健康寶（Health Kit）查詢接種訊息，在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，台灣人與北京居民執行一致要求和標準。

據北京市衛健委消息，截至2021年4月26日,北京市累計報告接種新冠病毒疫苗達2326.51萬劑次，累計接種1389.23萬人，超過常住人口的半數。

以北京目前接種新冠疫苗速度測算，預計4月底，北京接種人數將達1560萬人左右，覆蓋7成的常住人口，初步建立免疫屏障。《香港文匯報》報導，北京市相關負責人透露，4月底前，北京將完成核心區東城區、西城區和機場所在區順義區、大興區18歲及以上人群接種，其他轄區則是5月。

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