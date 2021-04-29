陸直播「扶貧」小女孩哭泣賺人熱淚　央視爆：點眼藥水巴頭亂捏

▲大陸直播團隊為了讓小女孩哭出來，不惜使用眼藥水。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸直播團隊「韓文」跟著「扶貧」主旋律前進鄉村，直擊窮苦人家賣農產品賺取點閱率。不過，《央視》節目卻爆料，韓文團隊為求效果，讓影片中的小女孩在鏡頭前潸然落淚，博取同情的戲碼全是「假造」出來的。事實上，為了讓小女孩哭出來，韓文不惜給孩子滴眼藥水，效果不好甚至直接出手巴頭掐哭孩子。

▲眼藥水效果不好，「韓文」直播團隊甚至會直接巴頭掐身體讓小女孩哭得更真實。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，韓文的團隊拍攝的內容，為達到效果，採用滴眼藥水、掐孩子等手段，人為製造女孩流淚場面。還謊稱幫助啞巴母子銷售家產蘋果，實際銷售的卻是市場上的蘋果。影片拍完後，韓文還會把送出去的錢收回，帶著蘋果去探望貧苦鄉村裡的孩子，也被爆料蘋果箱裡其實是空的。

事後，當地有關部門出面說明，這名哭泣的女孩阿佳，其實並非如影片中身處極度「可憐」的環境。阿佳並不像影片裡所描述的生母出走，父親去世，無人撫養。反倒是和父親及爺爺奶奶同住，只有母親改嫁。

▲鏡頭前哭泣賺人熱淚的小女孩阿佳出面說明直播團隊要求她「演」得很可憐。（圖／翻攝央視）

阿佳所居住的四川涼山地區也已推行一村一又學前免費教育，因此，阿佳上學不需要花費任何錢，和影片中所描述的場景大有出入。也就是說，「韓文團隊」的影片完全是造假擺拍，阿佳說的話是人為教的，家庭境況是編造的，外表及穿著的造型是經過設計的，就連拍攝時的場景也經過移花接木。

據了解，韓文拍攝的影片主角大多是一些淒慘的老人、婦女及兒童，他們衣衫襤褸，生活環境奇差，貧困潦倒的出現在鏡頭前，讓人看了不免心生憐憫和疼惜。在這情況下，韓文團隊便會出手相助，打著「扶貧」的旗號，號召觀眾資助他們。這類影片的點擊率，動不動就可直衝幾百萬，非常吸粉。