「成渝雙城研學營」四川段開啟！　兩岸學生「一對一」結對交友

▲首屆「兩岸青少年成渝雙城研學營」活動4月26日開啟四川段行程。（圖／翻攝自公眾號／川越海峽）

大陸中心／綜合報導

首屆「兩岸青少年成渝雙城研學營」活動4月26日開啟四川段行程，研學營師生們走進成都市嬌子小學，開啟第一站研學。這場為期9天的活動，橫跨重慶、四川兩地舉行，行程相當熱鬧緊湊。參加這次研學營活動的學校有：成都市嬌子小學、成都市石筍街小學、重慶市渝中區曾家巖小學校、東莞台商子弟學校等四所學校，同時也共同主辦這次兩岸的研學營。

26日的歡迎活動上，東莞台商子弟學校與成都市嬌子小學互贈校旗，嬌子小學同學把心中校園最美一景製作在徽章上，送給結對的台灣小朋友，還表演了舞蹈《少年君子說》 、民樂《漁舟唱晚》等節目。隨後，學生們結對感受了嬌子小學的校園生活，深度體驗了《川茶葉韻》、《綺麗年畫》天府文化課程。

▲兩岸青少年深度體驗茶藝課程。（圖／翻攝自公眾號／川越海峽）

「第一次深度體驗茶藝課程，很喜歡茉莉花茶的清香，而且是自己泡的，很有意思」，《川茶葉韻》課上，茶藝老師將茶文化與中華傳統禮儀結合的教學，讓台灣學生林子越收穫滿滿，「回去我還要給同學和爸爸媽媽分享感受。」嬌子小學梁偉虹校長表示，「希望來訪的台灣師生能夠深入了解天府之國的文化魅力，充分感受到古蜀人文與現代創新的融合，也希望通過本次活動促進兩岸青少年交流融合。」

離開嬌子小學後，東莞台商子弟學校師生34人一行來到成都市石筍街小學，與該校同齡學子開展了「一對一」結對家庭體驗活動。「見面小禮物是我親自選的。有川劇變臉娃娃、大熊貓手工皮影，還有一張『熊貓郵局』問候卡片。」學生王乙淇曾和家人一起去台灣旅遊，也很喜歡台灣的風土人情，「這次有機會在四川見到台灣朋友，我想把自己知道的巴蜀文化故事講給她聽，也很開心有機會和她一同研學，能更好了解彼此的城市和生活」。

▲台灣學生許瑜珍（左一）與王乙淇（左二）家人合影。（圖／翻攝自公眾號／川越海峽）

接下來的3天行程中，結對學子還將結對前往金沙遺址、武侯祠、錦里古街等地開展探秘古蜀文物尋訪體驗、三國人物故事趣聽、感受蓉城民俗文化、觀看川劇《變臉》絕活表演、前往都江堰熊貓樂園，開展大熊貓保育實習體驗，參觀都江堰水利工程等。

據悉，首屆「兩岸青少年成渝雙城研學營」於4月21日在重慶市啟動，29日在四川結營。