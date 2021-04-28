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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／松山分局遭闖爆滅證風波！柯陣營光譜中間偏獨？

新聞節目中心／綜合報導

面對8月4大公投，民眾黨定調「2好2壞」，僅支持反萊豬、護藻礁，並將自5月起辦活動宣導；另一方面，日前週刊報導，黨主席柯文哲曾祕密針對市府高層、民眾黨核心成員等柯團隊進行調查，無論是個人國族認同或對黨的路線期待，全落在中間偏獨，與大眾印象有明顯的落差。這樣的光譜，是否成「藍白」難以攜手的關鍵？《雲端最前線》28日邀請民進黨立委許智傑、國民黨文傳會主委王育敏、民眾黨發言人楊寶楨，與主持人楊文嘉深度探討。

▼民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／資料照，記者李毓康攝）

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

民進黨近期戰火不斷，除了台鐵改革、四大公投等議題，丁怡銘回鍋政院一事也讓行政院長蘇貞昌飽受批評；駐日代表謝長廷則身陷福島核廢水言論爭議，遭藍營直指失職、9成民意認為發言不適當。面對議題及人事爭議一波未平一波又起，副總統賴清德日前則喊出台灣主權與中國大陸互不隸屬，另有府方釋出賴與美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰等人一同登山的訊息，是否想透過「美國仙丹」挽回民心？

另一方面，台北市警察局松山分局日前有警員酒後與人起口角，遭黑衣人闖入中崙派出所砸壞電腦，消息一出外界譁然，更進一步爆出監視器影像遭人為刪除等爭議。對此，警政署長陳家欽28日表示，第一時間員警沒有逮捕現行犯嚴正執法，令人痛心，要求台北市警察局務必還原真相；警政署的態度就是「不縱容、不包庇」，違法者一律嚴辦。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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