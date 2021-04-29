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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／華航13人中標！諾富特飯店1主管染疫清空消毒

新聞節目中心／綜合報導

華航機師染疫案延燒，如今傳出華航機組員返台居家檢疫的諾富特華航桃園機場飯店，疑似成為染疫點，被要求全面清空消毒，機組員必須在中午前撤離；指揮中心也將在下午召開記者會說明。另一方面，新北林口康橋國際學校有2學生採檢後確認血清抗體陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢。面對台灣疫情回溫，中央地方是否能攜手應戰？ 《雲端最前線》29日邀請台北市議員鍾沛君、新北市議員戴瑋姍及新北市議員葉元之，與主持人楊文嘉深度探討。

▼桃機諾富特飯店。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

北市警察局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續更爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，掀起外界熱議。台北市長柯文哲28日晚間也質疑，一個所長為何要湮滅證據，是不是警界長年來被詬病的吃案文化？近年來警界士氣低落，某種程度也跟警察人事升遷制度的崩壞有關。

另一方面，國民黨主席群雄爭霸，將在7月進行改選，而中廣董事長趙少康28日赴中常會專題演講，一開場即開門見山表態放棄參選黨主席，更在會後透露兩、三週前才聯繫前高雄市長韓國瑜，韓也確實還在考慮，參選機率是一半一半。究竟趙少康的不參選表態，為國民黨主席人選投下哪些變數？

恐怖情人、瘋狂愛慕者等跟蹤騷擾事件頻傳，行政院會日前通過《跟蹤騷擾防制法》草案，規定犯一般跟騷行為最重可處3年徒刑，攜帶危險物品觸犯加重跟騷罪，最重可處5年徒刑；行政院長蘇貞昌也特別裁示，為使相關修法盡快上路，盼縮減為6個月後施行。不過，婦團聯合表示，許多跟騷行為難以明確判定是否跟「性或性別」有關，還是會有受害者求助無門。《跟騷法》終於受到重視，內容能否確實減少社會重大刑案？更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》說分明。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
新北某高中爆霸凌！「膝蓋撞下體」推倒猛毆　10同學圍觀比YA
雨神來了「全台水庫進帳破千萬噸！」　超過全台1天用水量
快訊／華航諾富特飯店1主管染疫！　422機組員即刻送集中檢疫
再一學校要退場！　教育部證實：已收到停辦計畫
民進黨高層子爆「餵毒虐死小弟」　北投媽祖槍擊也跟他有關

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