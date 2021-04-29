傳「重量級議員」涉松山之亂　柯文哲：有多少證據說多少話

▲台北市長柯文哲29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議，甚至外傳有「重量級議員」涉入搓湯圓。對此，台北市長柯文哲29日指出，有多少證據說多少話，自己一樣不想多說什麼。

柯文哲29日出席里長座談會，針對松山分局一事，他表示，警政一條邊，局長、分局長的任用或罷免或調換，是警政署的職權，這個他也表達尊重，但遇到出事的時候，還是要調查清楚再處分。自己每次去外面視察時，常常會到松山分局中崙派出所，就他認識的基層員警，絕大多數是奉公守法、認真做事的，如何支持警察可以公正執法，才是他們要去努力思考的。

被問到所長有無遭到其他壓力，柯文哲提到，自己不想去做太多批評，縣市首長抱怨不在少數，2年換4個局長，以自己對台南市長黃偉哲的認識，對方也不喜歡這樣，還是那句話，如何支持警察可以執行公義，這才是他們政治人物要努力的，警界事情不願太多批評，但總是基層員警會抱怨。

至於局長自請處分的決定？柯文哲說，自己當市長6年中，有改進的地方就是「生氣的時候不要下決定」，常常看到事情表面，但要把事情真相調查清楚，特別是根本原因，自己不認為一個所長會大費周章刪除檔案，但是他做為一個科學家，不預設立場，有多少真相講多少話，所以主張調查清楚，「不要遇到外面政治壓力就隨便把誰免職，這不是對一個國家公務員該有的態度」。

外傳此案有「重量級議員涉入搓湯圓」，所長是否成為代罪羔羊？柯文哲表示，自己不想多說什麼，有多少證據講多少話，當長官的人生氣時候不可以下決定，不要受到外面有壓力，隨便拿基層出來抵帳，這是不好的文化。