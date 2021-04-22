俄羅斯宣布「自建太空站」！　2025年退出國際太空站

▲俄羅斯總統普丁在格斯主持了一場關於航太工業發展的會議。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

俄羅斯國防部副部長鮑里索夫（Yuri Borisov）曾在節目中透露，將在2025年退出國際航空站合作。俄羅斯航太（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）21日宣布，俄羅斯已經準備好建造自己的太空站，目標2030年將啟用，「如果計畫順利，這將成為俄國航太史上的巨大突破。」

綜合外媒報導，羅戈津在當地時間21日表示，只要總統普丁同意，立刻就能興建新的太空站，這也標誌著將結數與美國等國家長達20多年的國際太空站（ISS）合作。他指出，如果計畫順利，預計將在2030年能將太空站送上軌道，「這將成為俄羅斯航太史上的巨大突破，也意味著人類探索太空邁入新階段。」

▲國際太空站。（圖／翻攝自NASA）

據了解，俄羅斯在1998年起和美國等16國在國際太空站合作，被視為美俄之間最密切的合作領域之一，不過國際局勢不斷改變，兩國關係在資安問題和人權上陷入危機。鮑里索夫曾在節目中指出，莫斯科也將通知其他合作夥伴，將在2025年退出國際航空站合作。

羅戈津表示，俄國太空站與ISS存在著不同之處，不會長期有太空人駐點，軌道路徑有時會暴露在高輻射中，不過他們會考慮在上面使用人工智慧和機器人。