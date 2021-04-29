「美國再次動起來！」拜登就任100日成績單　內政外交重點一次看

▲拜登發表上任以來首場國會演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登於美東時間28日晚間發表就任以來首次國會演說，他提及新冠疫苗接種進度、1.9兆美元經濟紓困方案、中俄關係以及各項內政成就目標。他表示，自己上任100天以來，已經可以宣布「美國再次動起來了」（America is on the move again）。

拜登表示，他剛上任時，美國面臨「一世紀以來最嚴重的疫情、1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，及內戰以來最嚴重的民主攻擊」，但執政不到100天已扭轉局勢，具體政績包括疫苗分配與接種計畫，至今已提供超過2.2億劑疫苗。

拜登政府今年稍早通過1.9兆美元的《2021年美國救援方案》 （American Rescue Plan），將用於防疫計畫、失業補助、住屋津貼、稅收優惠、給薪病假與育嬰假、教育與兒童照護、醫療健康保險補助、小型企業津貼等等。他也公布作為延續的1.8兆《美國家庭計畫》（American Families Plan），確保經濟復甦過程更加公平。

▲拜登在內政方面提及稅務、槍枝、平權、就業、移民、警務改革和阿富汗撤軍等議題。（圖／達志影像／美聯社）

拜登談到基礎建設計畫時表示，《美國就業計畫》（American Jobs Plan）將能夠「創造數百萬個薪資優渥的工作」，且將遵守「美國投資」原則，「納稅人的錢將被用於購買美國製造、創造美國工作機會的美國產品……買美國貨、買美國貨」。

他也強調，綠能產業能夠創造的大量工作機會，「風力發電機葉片沒有理由不能在匹茲堡製造，而非北京；美國工人沒有理由無法在電動汽車及電池產業領先世界」。

拜登談及稅務問題時表示，將不會對年收入低於40萬美元的民眾增稅，而是要求「最富有的1％美國人開始支付公平（稅務）份額」。他批評前總統川普的減稅計劃以及許多共和黨人支持的「下滲經濟學」（trickle down economics），「下滲經濟學從未奏效，該是時候從中產階級與底層推動經濟成長了」。

拜登提及移民、阿富汗撤軍、反亞裔仇恨法案、保護多元性別族群的《平等法案》，也透露《佛洛伊德警務正義法》（George Floyd Justice in Policing Act）已在眾議院通過，如今將在參議院辯論表決，具體內容包括禁止鎖喉和不敲門搜索令（no-knock warrant）等等。

他認為，「槍枝暴力已經成為美國的流行病」，呼籲國會推動槍枝管制法案，解決購買者背景調查漏洞、立法禁止攻擊性武器與高容量彈匣，「這類合理改革獲得美國人民的壓倒性支持，其中包括許多槍枝擁有者，如果一個國家支持改革，那麼國會就應該行動，這不應該是紅色或藍色的問題」。

▲拜登在演說中特別提及與中國、俄羅斯的關係。（圖／路透）

拜登直言，美中正處於競爭關係，他也向中國國家主席習近平表示，「美國將在印太地區保持強大軍事存在，猶如北約與歐洲」，但並非尋求衝突，而是防止衝突發生」。

拜登呼籲，國內應該團結達成共識，尤其民主共和兩黨更須合作，保持競爭力，應對來自全球、尤其中國的挑戰，「我們正處於歷史上一個巨大轉折點，但我們不能停下來，我們正與中國和其他國家競爭，以贏得21世紀的勝利」。他指出，美國並不支持侵犯人權和對民主自由的攻擊，但並未提及台灣、香港相關話題。

華府4月對俄羅斯實施全面制裁與外交驅逐，懲罰其干預2020年大選、向美國政府機構與企業發動網路攻擊，以及在克里米亞的持續侵占和「嚴重人權侵犯」。

拜登透露，他已向俄國總統普丁清楚表明，「雖然我們不尋求衝突升級，但若他們的行動被證明是真的，將會付出代價」，但也強調，雙方在解除核武、氣候變遷等具有共同利益的議題上，仍可以互相合作。

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