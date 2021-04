「美國再次動起來！」拜登就任100日成績單　內政外交重點一次看

▲拜登發表上任以來首場國會演說。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登於美東時間28日晚間發表就任以來首次國會演說,他提及新冠疫苗接種進度、1.9兆美元經濟紓困方案、中俄關係以及各項內政成就目標。他表示,自己上任100天以來,已經可以宣布「美國再次動起來了」(America is on the move again)。

拜登表示,他剛上任時,美國面臨「一世紀以來最嚴重的疫情、1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機,及內戰以來最嚴重的民主攻擊」,但執政不到100天已扭轉局勢,具體政績包括疫苗分配與接種計畫,至今已提供超過2.2億劑疫苗。

拜登政府今年稍早通過1.9兆美元的《2021年美國救援方案》 (American Rescue Plan),將用於防疫計畫、失業補助、住屋津貼、稅收優惠、給薪病假與育嬰假、教育與兒童照護、醫療健康保險補助、小型企業津貼等等。他也公布作為延續的1.8兆《美國家庭計畫》(American Families Plan),確保經濟復甦過程更加公平。

▲拜登在內政方面提及稅務、槍枝、平權、就業、移民、警務改革和阿富汗撤軍等議題。(圖/達志影像/美聯社)

拜登談到基礎建設計畫時表示,《美國就業計畫》(American Jobs Plan)將能夠「創造數百萬個薪資優渥的工作」,且將遵守「美國投資」原則,「納稅人的錢將被用於購買美國製造、創造美國工作機會的美國產品……買美國貨、買美國貨」。

他也強調,綠能產業能夠創造的大量工作機會,「風力發電機葉片沒有理由不能在匹茲堡製造,而非北京;美國工人沒有理由無法在電動汽車及電池產業領先世界」。

拜登談及稅務問題時表示,將不會對年收入低於40萬美元的民眾增稅,而是要求「最富有的1%美國人開始支付公平(稅務)份額」。他批評前總統川普的減稅計劃以及許多共和黨人支持的「下滲經濟學」(trickle down economics),「下滲經濟學從未奏效,該是時候從中產階級與底層推動經濟成長了」。

拜登提及移民、阿富汗撤軍、反亞裔仇恨法案、保護多元性別族群的《平等法案》,也透露《佛洛伊德警務正義法》(George Floyd Justice in Policing Act)已在眾議院通過,如今將在參議院辯論表決,具體內容包括禁止鎖喉和不敲門搜索令(no-knock warrant)等等。

他認為,「槍枝暴力已經成為美國的流行病」,呼籲國會推動槍枝管制法案,解決購買者背景調查漏洞、立法禁止攻擊性武器與高容量彈匣,「這類合理改革獲得美國人民的壓倒性支持,其中包括許多槍枝擁有者,如果一個國家支持改革,那麼國會就應該行動,這不應該是紅色或藍色的問題」。

▲拜登在演說中特別提及與中國、俄羅斯的關係。(圖/路透)

拜登直言,美中正處於競爭關係,他也向中國國家主席習近平表示,「美國將在印太地區保持強大軍事存在,猶如北約與歐洲」,但並非尋求衝突,而是防止衝突發生」。

拜登呼籲,國內應該團結達成共識,尤其民主共和兩黨更須合作,保持競爭力,應對來自全球、尤其中國的挑戰,「我們正處於歷史上一個巨大轉折點,但我們不能停下來,我們正與中國和其他國家競爭,以贏得21世紀的勝利」。他指出,美國並不支持侵犯人權和對民主自由的攻擊,但並未提及台灣、香港相關話題。

華府4月對俄羅斯實施全面制裁與外交驅逐,懲罰其干預2020年大選、向美國政府機構與企業發動網路攻擊,以及在克里米亞的持續侵占和「嚴重人權侵犯」。

拜登透露,他已向俄國總統普丁清楚表明,「雖然我們不尋求衝突升級,但若他們的行動被證明是真的,將會付出代價」,但也強調,雙方在解除核武、氣候變遷等具有共同利益的議題上,仍可以互相合作。

