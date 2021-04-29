中壢警盤查惹議、松山分局遭闖！葉毓蘭指「2問題」應解決

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／資料照，記者周宸亘攝）

記者楊佳穎／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭民眾闖入、砸毀電腦，再爆出監視器影像遭人為刪除；而桃園市警局中壢分局也爆發員警盤查女老師爭議，引發社會譁然。國民黨立委葉毓蘭直言，「民眾給予信任，失望也會很大！」這幾起事件凸顯2大問題，首先，現在的警察很大部分對其執行的法令未必很熟悉；第二，各地不斷發生案例，警政署卻沒有進行即時的案例教育。

談起黑衣人闖入松山分局案，葉毓蘭表示，事發後警方各種說法不斷改變，分局長第一時間還稱是「誤會」、電腦損毀不是故意砸的，更上演「道歉秀」；而接著令人質疑的是，北市派出所自民國88年就加裝了24小時監視錄影器，怎麼那麼剛好，現在要拿出錄影卻停電、沒錄到？如今事件又演變成「一切都是假」，影片被人為煙滅、不小心格式化，「要用另一個謊話來掩飾原來的謊話，這是一個非常嚴重的危機！」

葉毓蘭進一步細數，先前還發生中壢員警盤查女老師爭議，以及228板橋女車主違停遭噴辣椒水事件，「我質疑警政署，怎麼會碰到黑衣人、囂張的這些人如此軟弱、軟趴趴，無法展現公權力；但碰到軟弱的這些婦女兒童，又如此囂張？這不是我所信任的警察！」

葉毓蘭指出，現在的警察很大部分對執行的法令未必很熟悉，所以當接獲的命令不是那麼清楚、為達到績效要求，就讓一個地方變成治安熱點，加強查緝，但可能連最基礎的執行臨檢盤查、警察職權行使法等規定，以及要查證應有的必要條件都搞不清楚。

葉毓蘭並說，遇上民眾提出異議，員警沒足夠能力為執法正當性辯護，只能很制式稱「這是依法行使職權，你不能抗拒」，最後還惱羞成怒說人家妨礙公務，「我看太多都是用妨礙公務來移送」，然後動輒就說要實施強制力，卻根本沒去了解這些強制力的實行有哪些前提，更不能逾越比例原則，「所以我看到這些危機，也就是我們的警察對於他們所執行的法律，了解多少？」

另一方面，葉毓蘭也說，各地不斷發生相關案例，也上了新聞，警政署卻沒有很即時的告訴各縣市警局正確作法、應該如何做，進行即時的案例教育。

「民眾給予信任，失望也會很大的！」葉毓蘭強調，已在28日委員會中提出臨時提案，希望警政署針對這些案例，應研擬即時的法制教育，也要有預防類似案件再度發生、從制度上解決的辦法，「我不認為這是個案或老鼠屎，而是普遍的現象，而這些普遍的現象就必須被正視，好好解決」。