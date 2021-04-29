「世界正在注視江啟臣」　美國南卡大學專文介紹國民黨主席

▲南卡羅來納大學校刊登江啟臣介紹文。（圖／翻攝UofSC網站）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣繼今年2月獲選美國《時代》雜誌（TIME）（TIME）未來世代百大人物後，江的母校南卡羅來納大學4月也特地刊出文章介紹，在兩岸情勢緊張的情況下，江如何改造國民黨。

年僅48歲，身為國民黨最年輕的主席，江啟臣在接受南卡羅來納大學專訪時表示：「我們的黨需要一個新的品牌以及年輕的面貌來取得台灣人民的信任與重返執政。」

「世界正在注視台灣，正因如此，世界也在注視江啟臣」，江啟臣細數國民黨在歷史上領導台灣度過各類危機，並宣示只要努力，總有一天會重返執政，再次繼續為民服務。

南卡羅萊納大學專訪內容：

世界正在注視台灣，正因如此，世界也在注視江啟臣，一位正在努力改造亞洲最古老政黨的南卡大學畢業生。

南卡羅來納大學畢業生變成台灣最老政黨的主席。2020年，江啟臣成為主席後不久，他的任期涵蓋了兩岸緊張情勢升溫的局勢，自從去年9月以來，中共已經有以數百架次的戰機侵擾台灣空域。

江啟臣在2月獲選了時代雜誌百大未來領導人，雜誌也簡短敘述了江啟臣目前面臨的挑戰。一方面，國民黨對大陸的友善態度不受台灣年輕人的歡迎，但大陸的軍事力量對台灣造成了威脅。

根據時代雜誌的敘述，此區域的穩定也許有賴於江啟臣的領導，身為一位有留美背景的經濟學者，江啟臣要警慎地引導這個黨也需要平息黨內的民粹勢力。

這是個微妙的平衡操作，但這是江啟臣一直以來在學校以及政府所訓練的操作。

在修得國際關係學士及碩士之後，江啟臣看中南卡大學活躍的國際關係學程以及本校與台灣的友好關係，遠赴此地攻讀博士。

「我在南卡的學術訓練及經歷已被證明在我後來的國際關係研究、專處在公共政策的立法委員、以及現在擔當政黨領導人都非常關鍵」，江啟臣說。

江啟臣在2002年從本校取得博士學歷，爾後至東吳大學教書，也在台灣經濟研究院工作過。2011年在他擔任政府新聞局局長時，國民黨請他回到他的故鄉台中參與立法委員選舉。

江啟臣說：「這是我長大的地方，我想要有一個機會來為我的家鄉服務奉獻，這是驅使我參與競選立委的主要動力。」

江啟臣贏得2012以及2016的立委選舉，但是2016年國民黨在總統大選敗給民進黨，在2020總統大選再度敗給民進黨後，當時的主席引咎辭職。

國民黨當時在推特上發誓會「持續前進，改造重生」，這誓言在江啟臣2個月後成為主席後成了他的重責大任。

江啟臣在網絡層面、增強與海外民主友人的連結、以及積極接觸年輕人的方面努力重塑國民黨的形象。

年僅48歲，身為國民黨最年輕的主席，江啟臣表示：「我們的黨需要一個新的品牌以及年輕的面貌來取得台灣人民的信任與重返執政。」

國民黨的信條（tenets）也在經歷一個變更，國民黨長期以來支持「ㄧ中原則」的論述，認為在台灣的中華民國以及大陸的中華人民共和國同屬一中。但此觀點已經失去了光澤，但在2020總統大選前夕，國民黨還是在推特上持續支持這個論點。

但之後國民黨對於「一中」的議題沉靜下來，江啟臣與黨也聲援了香港2020年的抗議。江啟臣也對路透社說：「北京的一國兩制政策在台灣沒市場」。

江啟臣在政府事務以及國際關係的背景給了他堅固的（領導）基礎，但江啟臣也說：「南卡給我的軟實力，列如獨立性格、批判性思維、研究技巧、問題解決能力等也是關鍵。」

「你必須問自己一個好的問題，問一個好的問題有時候比解決問題還重要。你必須知道最關鍵的難題為何，問對問題在我面對職業生涯上不同的階段與挑戰上有極大的幫助，」，江啟臣說。

談到一個好問題，國民黨的未來為何？正在競選連任的江啟臣回覆，細數國民黨在歷史上領導台灣度過各類危機、造就經濟奇蹟、以及推動民主化的經歷。「有這些豐富的知識與經驗，只要我們努力，總有一天會重返執政，再次繼續為民服務」。