趙少康正式退出戰局　侯友宜：留下來實踐理念團結國民黨





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對中廣董座趙少康表明不再爭取黨主席選舉資格，新北市長侯友宜29日表示，希望趙少康能夠在黨內，團結所有人，並繼續實踐他的理念，為黨、國家、社會貢獻能量。

趙少康是一個非常優秀有遠見的專家學者、政治人物，選不選黨主席都給予他尊重，更要尊重的是，趙少康有很多的看法，可以帶領國民黨往團結的目標往前走，所以希望趙少康能夠在黨內，繼續奉獻他的理念及為國家、社會付出，讓大家團結在一起，讓國民黨的未來多了一個趙少康盡心力。

趙少康昨天下午赴中常會專題演講，他當場表明自己不會再爭取參選黨主席，不需要麻煩黨中央修改黨章及選舉辦法，他不會參選國民黨主席，強調報國之路不是只有一條。趙少康說，自己當初是抱著救黨、救國的心情爭取參選資格，但選舉辦法規定一年黨齡才可參選。

趙少康表示，不需要麻煩過國民黨修改黨章，他不會參選國民黨主席，報國之路不是只有一條。過去有很多機會可以重返政壇，他全都婉拒，但是，近年國家危機重重、兩岸關係緊張，大部分人民卻渾渾噩噩，而民進黨完全執政、完全亂政，國民黨過去以黨治國，民進黨卻是以黨竊國，派系分贓、吃相難看，因此才決定回歸國民黨參選。