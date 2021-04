印度又增近38萬確診！全境飆破1800萬人染疫　美國籲公民速離境

▲印度新冠災情慘重,空地被拿來建置臨時火葬場。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

印度疫情迄今未見趨緩,依據29日最新統計,過去24小時新增37萬9257例確診、3645人死亡,再度創下紀錄。如今印度已是全世界確診案例數飆升最快的國家,美國國務院已針對印度調升旅遊警示,要求美國公民盡速離開印度。

新德里電視台(NDTV)報導,印度過去一週當中,每天新增確診個案數均超越30萬人,境內醫院人滿為患,床位、醫用氧氣、抗病毒藥物全數嚴重短缺,火葬場必須處理燒不完的遺體,甚至還要利用空地作為臨時火化區。

▲▼許多染疫者呼吸困難,趴躺車上、地面等待接受氧氣治療。(圖/路透)

依據29日最新統計,過去24小時新增37萬9257例確診、3645人死亡,使得染疫數突破1800萬例。

美國現已針對印度發布第4及旅遊警示,呼籲美國公民不要前往印度旅行,或在安全的狀態下盡速離開印度。國務院表示,美國與印度每日仍有14個直飛航班,另有途經歐洲的航班。

#India: Access to medical care is severely limited due to COVID-19 cases. U.S. citizens wishing to depart should use available commercial options now. Daily direct flights to the US and flights via Paris and Frankfurt are available. https://t.co/p5a3v5ws9y pic.twitter.com/LqHhCiZVEg