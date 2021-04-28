林口康橋2學生驗出抗體陽性　侯友宜批中央「疫調資訊應同步給地方」

政治中心／台北報導

華航機師染疫讓本土案例再起，新北市康橋國際學校林口校區2位同學採檢後，確認血清抗體陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢，目前該校全面改線上教學到5月5日。外傳新北市長侯友宜對於中央未把疫調交給地方頗有微詞；不僅如此，侯友宜28日上午在市政會議上喊話中央要調整目前面對疫情的心態，而中央流行疫情指揮中心也要更透明、更快速地公布疫調結果。

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

對於華航事件，中央疫調跟資訊是不夠透明的？侯友宜在會中表示，華航機師染疫造成台灣新增本土案例，且足跡遍及台北市與桃園市，新北市當然不可能置身事外，只要指揮中心有通報，新北也會採取相對的列管追蹤；但在過去這段時間裡，中央可能認為台灣防疫做得很好，所以難免對很多事情再度發生的時候，採取的態度跟方向，仍然會流於現階段，覺得「這樣做就夠了」的態度。

侯友宜認為，近日頻傳本土個案，指揮中心不該用平常的處理方式面對，而是要更快速、更透明地公開資訊，且直接且清楚地向民眾報告；對於多名機師染疫，指揮中心僅稱抗體陽性沒有傳染源，但他們的感染源在哪裡，一直沒有追出來，甚至不清楚有無擴大採檢。

侯友宜表示，地方一定全力配合指揮中心指示，同心齊力防疫，但他更期待的，則是要全面把這段期間內，大家認為「沒有問題」的心態翻轉過來，全力備戰，讓資訊更公開、更透明；此外，也要更快速地公布疫調的調調結果，防止疫情擴散。至於是否提高採檢量？他也表示贊同。

侯友宜強調，政府不能忽略此次警訊，避免在社區、學校、甚至其他地方，有未驗出或追蹤到的病例，因此要採料敵從寬、從嚴的態度面對疫情，全面再檢視流程；侯友宜也重申，「我只是善意提醒CDC，中央跟地方防疫一定是一條心，但是希望公開資訊更透明化以及疫調更快速、採檢的量更普及，大家一起來」。