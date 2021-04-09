他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

▲台灣泡麵遠近馳名，深受民眾及外國人喜歡。（圖／記者蕭筠攝）



實習記者周依儒／綜合報導

泡麵是許多民眾的最愛，不僅便宜又方便，泡了熱水等待幾分鐘就可以享用，台灣的泡麵更是以有肉類調味包而深受外國人喜愛。不過有網友抱怨台灣泡麵的調味包太多，每次吃之前還要撕開擠出調味料，十分不方便。

一名網友在PTT上以「台灣泡麵調味包是否太多了？」為題發文，表示他剛泡了一碗牛肉麵泡麵來吃，但想起之前吃日本泡麵時發現，很多日本泡麵幾乎沒有調味包，「打開後調味料都已經撒在泡麵上了，就不用在那邊撕調味包，也沒有多餘的調味包垃圾。」

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他接著說道，像是韓國、泰國的泡麵他都吃過，「他們頂多就一包或兩包，但台灣泡麵調味包就特別多，可以達到三包甚至四包，有沒有這方面的卦？」

▲原PO抱怨台灣泡麵調味包太多。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後也引起不少人的共鳴，「對啊好麻煩，每包都在那邊撕」、「尤其油包用剪的沾到剪刀，用撕的沾到手」、「包有時候卡在角落打開直接灑出來」、「直接打開就能加水省調味包裝，消費者也簡單，為啥不要」、「粉調好直接弄在麵上，油包附在外面」、「出粉的就好了啊，人家日清都粉的也沒難吃」。

不過也有不少人認為調味包分開裝也是有一定道理，「是因為有油包跟牛肉包，液體不是粉的不能直接放」、「日本有包的也很多好嗎？沒包的都是便宜的麵」、「油包分開能更好保存，粉包分開是能自己調整鹹淡，又不是每個人吃個泡麵都會把粉全倒好倒滿」、「日本只有日清愛這樣吧？其他品牌照樣大包小包啊」、「你是不是沒吃過螺獅粉，調味包八件起跳」。

▲日本泡麵的調味粉都會直接灑在麵上。（示意圖／資料照）

